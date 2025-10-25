En el adiós de Chupete Suazo: Copiapó empata, el Campanil lo alcanza y ambos definirán el ascenso en la última fecha

Una jornada llena de emociones se vivió en el estadio Lucio Fariña, con dos hitos trascedentes: el adiós de Humberto Suazo y la posibilidad de que Deportes Copiapó ascendiera. Para que esto último sucediera, los nortinos llegaban con 51 puntos y debían vencer a San Luis y esperar que, a esa misma hora, Universidad de Concepción (49) no derrotara como local a Temuco.

Sin embargo, nada de eso pasó y la jornada terminó con un 0-0 en Quillota y un 3-2 para el Campanil, por lo que ambos quedaron con 52 unidades y se miden en el norte en la última fecha.

Con un paracaidista aterrizando en la cancha y con Matías Fernández acompañándolo en las tribunas, Chupete tuvo su merecido homenaje tras un cuarto de siglo de carrera y 377 goles. A los 44 años, el delantero tuvo su última función ante un recinto quillotano con 6.500 espectadores.

Bajo ese marco tan emotivo se vivió una tarde-noche clave para la definición del ascenso entre el León y el Campanil, que además se enfrentan en la última fecha en la Tercera Región. En el sur, antes de los 10 minutos, Sebastián Molina ya había anotado dos goles para los penquistas, lo que añadió más emoción.

A los 26 minutos del primer tiempo, se detuvo el partido para homenajear al 26 de los Canarios. Aplauso cerrado, pirotecnia y un “Gracias Chupete” en las pantallas del estadio fueron otro detalle emotivo que tuvo el encuentro en la Quinta Región.

Eso sí, en lo futbolístico, la tensión se notó en ambos cuadros. A lo largo de la primera parte, la llegadas fueron muy escasas. El primer remate del partido llegó recién a los 38′, luego de que Sebastián Parada ensayara de distancia un tiro que se fue apenas desviado. Un poco después se movió el marcador en el sur con el descuento de Matías Donoso para Temuco.

En el segundo tiempo, los Canarios comenzaron a hacer méritos de sobra para ponerse en ventaja, transformando en figura al meta copiapino Julio Fierro, quien tuvo intervenciones brillantes para salvar la caída de su valla.

El ingreso de Suazo

A los 65′, se produjo el momento más esperado de la noche. Humberto Suazo reemplazó a Javier Retamales para entrar a jugar sus últimos minutos como futbolista profesional. Casi al mismo tiempo, la Universidad de Concepción puso el 3-1 sobre Temuco, a través de Iam González, y empezaba a asegurarse depender de sí mismo en la verdadera final de la última fecha. Y si bien los albiverdes descontaron nuevamente a través de Luis Acevedo, la suerte ya estaba echada.

Mientras tanto, en el Lucio Fariña, Axl Ríos tuvo la más clara para la visita en los 82′, pero Daniel Retamal estuvo notable para evitar la caída de su arco. Acto seguido, el local respondió con un par de notables jugadas de Suazo, que generaron bastante peligro.

El marcador no se movió, continuaron los homenajes a Suazo y el próximo sábado, a las 16.00, Copiapó y Universidad de Concepción se medirán en el Luis Valenzuela Hermosilla. Si empatan, habrá partido de definición.