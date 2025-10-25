SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

En el adiós de Chupete Suazo: Copiapó empata, el Campanil lo alcanza y ambos definirán el ascenso en la última fecha

En una jornada marcada por la despedida del goleador, los nortinos igualaron 0-0 y Universidad de Concepción venció 3-2 a Temuco. Igualados en puntajes, los dos líderes se enfrentan el próximo sábado en el norte.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Humberto Suazo jugó los últimos 30 minutos del partidos en su adiós al fútbol profesional. Raúl Zamora/Photosport

Una jornada llena de emociones se vivió en el estadio Lucio Fariña, con dos hitos trascedentes: el adiós de Humberto Suazo y la posibilidad de que Deportes Copiapó ascendiera. Para que esto último sucediera, los nortinos llegaban con 51 puntos y debían vencer a San Luis y esperar que, a esa misma hora, Universidad de Concepción (49) no derrotara como local a Temuco.

Sin embargo, nada de eso pasó y la jornada terminó con un 0-0 en Quillota y un 3-2 para el Campanil, por lo que ambos quedaron con 52 unidades y se miden en el norte en la última fecha.

Con un paracaidista aterrizando en la cancha y con Matías Fernández acompañándolo en las tribunas, Chupete tuvo su merecido homenaje tras un cuarto de siglo de carrera y 377 goles. A los 44 años, el delantero tuvo su última función ante un recinto quillotano con 6.500 espectadores.

Bajo ese marco tan emotivo se vivió una tarde-noche clave para la definición del ascenso entre el León y el Campanil, que además se enfrentan en la última fecha en la Tercera Región. En el sur, antes de los 10 minutos, Sebastián Molina ya había anotado dos goles para los penquistas, lo que añadió más emoción.

A los 26 minutos del primer tiempo, se detuvo el partido para homenajear al 26 de los Canarios. Aplauso cerrado, pirotecnia y un “Gracias Chupete” en las pantallas del estadio fueron otro detalle emotivo que tuvo el encuentro en la Quinta Región.

Eso sí, en lo futbolístico, la tensión se notó en ambos cuadros. A lo largo de la primera parte, la llegadas fueron muy escasas. El primer remate del partido llegó recién a los 38′, luego de que Sebastián Parada ensayara de distancia un tiro que se fue apenas desviado. Un poco después se movió el marcador en el sur con el descuento de Matías Donoso para Temuco.

En el segundo tiempo, los Canarios comenzaron a hacer méritos de sobra para ponerse en ventaja, transformando en figura al meta copiapino Julio Fierro, quien tuvo intervenciones brillantes para salvar la caída de su valla.

El ingreso de Suazo

A los 65′, se produjo el momento más esperado de la noche. Humberto Suazo reemplazó a Javier Retamales para entrar a jugar sus últimos minutos como futbolista profesional. Casi al mismo tiempo, la Universidad de Concepción puso el 3-1 sobre Temuco, a través de Iam González, y empezaba a asegurarse depender de sí mismo en la verdadera final de la última fecha. Y si bien los albiverdes descontaron nuevamente a través de Luis Acevedo, la suerte ya estaba echada.

Mientras tanto, en el Lucio Fariña, Axl Ríos tuvo la más clara para la visita en los 82′, pero Daniel Retamal estuvo notable para evitar la caída de su arco. Acto seguido, el local respondió con un par de notables jugadas de Suazo, que generaron bastante peligro.

El marcador no se movió, continuaron los homenajes a Suazo y el próximo sábado, a las 16.00, Copiapó y Universidad de Concepción se medirán en el Luis Valenzuela Hermosilla. Si empatan, habrá partido de definición.

Más sobre:FútbolLiga de AscensoHumberto SuazoSan LuisCopiapóUniversidad de Concepción

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Rebajan medida cautelar de José Miguel Baeza, el chef formalizado por la muerte de Francisco Albornoz

Entre ellas la pareja del principal sospechoso: detienen a otras cuatro personas por la desaparición de Krishna Aguilera en San Bernardo

Lula critica los ataques de EE.UU. en el Caribe antes de verse con Trump: “Una tierra sin ley”

Decretan prisión preventiva para banda de seis delincuentes dedicados a secuestros extorsivos en la Región Metropolitana

EE.UU. sanciona a Petro y su círculo cercano por supuestos vínculos con el narcotráfico

S&P ratifica calificación de Chile y Moody’s dice que podría mejorarla si el próximo gobierno avanza rápido en la consolidación fiscal

Lo más leído

1.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

2.
“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

3.
Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

4.
Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

5.
Estudio: más de la mitad de los docentes chilenos muestra signos de malestar emocional y agotamiento psicológico

Estudio: más de la mitad de los docentes chilenos muestra signos de malestar emocional y agotamiento psicológico

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

De cuánto es la multa por no presentarse como vocal de mesa en las elecciones

De cuánto es la multa por no presentarse como vocal de mesa en las elecciones

Desde este sábado revisa si te corresponde ser vocal de mesa y cómo excusarse

Desde este sábado revisa si te corresponde ser vocal de mesa y cómo excusarse

Rebajan medida cautelar de José Miguel Baeza, el chef formalizado por la muerte de Francisco Albornoz
Chile

Rebajan medida cautelar de José Miguel Baeza, el chef formalizado por la muerte de Francisco Albornoz

Entre ellas la pareja del principal sospechoso: detienen a otras cuatro personas por la desaparición de Krishna Aguilera en San Bernardo

Decretan prisión preventiva para banda de seis delincuentes dedicados a secuestros extorsivos en la Región Metropolitana

S&P ratifica calificación de Chile y Moody’s dice que podría mejorarla si el próximo gobierno avanza rápido en la consolidación fiscal
Negocios

S&P ratifica calificación de Chile y Moody’s dice que podría mejorarla si el próximo gobierno avanza rápido en la consolidación fiscal

Este sábado comienza a regir el IVA a bienes comprados en el exterior por hasta US$500

Balance de mal uso de licencias médicas: casos superan los 25.000 en el gobierno central

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA
Tendencias

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA

De los escenarios a Twitch: Justin Bieber se lanza como streamer y promete transmisiones diarias

¿Clippy en esteroides? Conoce a Mico, la versión con inteligencia artificial del asistente de Microsoft

En el adiós de Chupete Suazo: Copiapó empata, el Campanil lo alcanza y ambos definirán el ascenso en la última fecha
El Deportivo

En el adiós de Chupete Suazo: Copiapó empata, el Campanil lo alcanza y ambos definirán el ascenso en la última fecha

Harrie Lavreysen agiganta su leyenda en Chile y suma su decimonovena medalla de oro en el Mundial de Ciclismo de Pista

Con el regreso de Tiane Endler tras dos años: la Roja Femenina abre la Liga de Naciones con un empate en Venezuela

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, los animadores de Viña, participan en los Premios Billboard
Cultura y entretención

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, los animadores de Viña, participan en los Premios Billboard

Daniel Alcaíno celebra los 25 años de Yerko Puchento: “Chile no ha cambiado mucho”

Una vez más: escucha la canción que reúne a Catalina y las Bordonas de Oro y Américo

Lula critica los ataques de EE.UU. en el Caribe antes de verse con Trump: “Una tierra sin ley”
Mundo

Lula critica los ataques de EE.UU. en el Caribe antes de verse con Trump: “Una tierra sin ley”

EE.UU. sanciona a Petro y su círculo cercano por supuestos vínculos con el narcotráfico

EE.UU. envía portaaviones al Caribe mientras Trump aumenta presión sobre Venezuela

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal