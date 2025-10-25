SUSCRÍBETE
El Deportivo

Humberto Suazo, en su despedida del fútbol: “Me voy tranquilo, cumpliendo todos los sueños”

El histórico delantero jugó este viernes su último partido como profesional, en el empate sin goles entre San Luis ante Deportes Copiapó.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Foto: Raúl Zamora/Photosport RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

El juez Fernando Vejar pitó el final del partido y las cámaras de inmediato se fueron con Humberto Suazo. Se acercó al árbitro, quien le abrió los brazos como se abraza a un amigo. Comenzaron a rodearlo compañeros y rivales, quienes uno a uno lo despedían con palabras y más abrazos. El cariño al nacido en Llolleo es transversal, supera las barreras de cualquier camiseta.

¿El resultado del partido? Eso es algo que para el público de San Luis pasó a un segundo plano, pese a que se juegan un lugar en en la Liguilla por el Ascenso. El estadio Lucio Fariña Fernández estaba más interesado en llorar al ídolo que en masticar el empate sin goles ante Deportes Copiapó, un resultado que estira la definición por el campeón hasta la próxima semana, cuando el León de Atacama se enfrente con Universidad de Concepción por el título y el soñado retorno a Primera División.

Habló entre lágrimas

Cuando finalizó el cariño que le entregaron sus colegas, Chupete se acercó lentamente al borde de la cancha y conversó con la transmisión oficial del partido. No quiso esconder nada: “Poder marcar muchos goles, hacer feliz a mucha gente, emociona. Estaba bien concentrado en que no iba a llorar, pero tengo una emoción tremenda”, comenzó diciendo a TNT Sports.

Foto: Raúl Zamora/Photosport RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

Al momento en que fue consultado por su fallecido padre, Pedro Suazo, se quebró: “Es lo que siempre soñé, que me hubiera visto jugar. Es el gran dolor que tengo, me acompañó a todo lados cuando chico y no me pudo ver jugar. Se vienen muchos recuerdos. Para muchos niños, se puede; me costó agarrar el hilo, pero me propuse sacar a mi familia adelante”.

Por último, fue sincero respecto a sus motivos para dejar la actividad con 44 años: “Las lesiones no me estaban dejando jugar a lo que el equipo me pedía. Iba a estar un año y terminé jugando cinco (sobre su regreso al fútbol en 2020). Me voy tranquilo, cumpliendo todos los sueños. Agradecerle a todos los clubes por los que pasé”, cerró.

Humberto Suazo, San Luis

