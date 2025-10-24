Un opaco Alexis Sánchez y una asistencia de Gabriel Suazo marcan la derrota del Sevilla con la Real Sociedad

El Sevilla de los chilenos tropezó en su expedición por el País Vasco. Abriendo la décima fecha de la liga española, el cuadro andaluz cayó 2-1 ante la Real Sociedad, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en la cancha.

Fue el retorno a la titularidad para el tocopillano, luego de iniciar desde el banco ante el Mallorca, en la fecha anterior, producto de molestias físicas. Lamentablemente para sus intereses, y los del equipo, tuvo una opaca presentación. A diferencia de juegos anteriores, esta vez no pudo ser un factor de desequilibrio y terminó siendo reemplazado en los 52’.

Sánchez se cargó hacia la derecha del ataque sevillista, debiendo también asumir responsabilidades en la marca, lo que no es precisamente su fuerte. No pudo marcar una gran presencia de mitad hacia arriba. En el caso de Suazo, Matías Almeyda lo ratificó pese a su baja presentación ante el Mallorca. De hecho, fue el encargado de los balones detenidos. Exhibió una mejor performance.

Los goles del partido tuvieron ayuda del rival. La Real Sociedad abrió el duelo mediante un penal, por un brazo abierto de un zaguero andaluz. En los 19’, el seleccionado español Mikel Oyarzábal abrió el marcador desde los 12 pasos.

A la media hora, llegó el empate gracias a la pelota parada. Tiro libre de Suazo, quien cede atrás para Nemanja Gudelj y éste saca un remate que sufre un desvío y descolocó al golero Remiro, para clavar el 1-1. Asistencia para el ex Colo Colo. El elenco de Nervión saboreó poco el empate, porque en los 36’ le “regaló” la ventaja a los donostiarra. Un lateral fallido de Carmona permitió que Oyarzábal anotara su doblete.

Para la segunda parte, Almeyda hizo cambios, entre ellos la salida de Sánchez (lo relevó Juanlu), intentando una reacción. Sin embargo, no sirvió. Los errores no forzados de su escuadra le costaron caro.

El Sevilla queda en el 9º lugar de LaLiga con 13 puntos. Esta jornada está marcada por El Clásico entre Real Madrid y Barcelona, que se juega este domingo desde las 12.15 horas de Chile. Precisamente, ambos son quienes comandan el campeonato. Los merengues lideran con 24 puntos, dos más que los catalanes.