En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo visita a la Real Sociedad por la liga española
El cuadro andaluz es el encargado de abrir la décima fecha del fútbol hispano enfrentándose a los de Anoeta y podrás seguir todos los detalles del partido en la siguiente nota.
Minuto a Minuto
Real Sociedad 2-1 Sevilla
Terminó el primer tiempo. En un partido mediocre, gana la oncena que tuvo los dos aciertos del juego. Sánchez y Sevilla deberán corregir muchas cosas si quieren dar vuelta el encuentro.
45′+3′. Gran ataque de Real Sociedad. Soler culmina una buena jugada colectiva de su equipo, pero el portero Vlachodimos impide que grite el gol.
45′. Descuentos. Se agregaron cinco más en esta primera parte.
El gol. Carmona le regala un balón a Méndez y tras un rebote, le cae a Oyarzabal y bate al portero con remate cruzado y rasante.
35′. Goooooooooooooooooooooooooool del Real Sociedad.
34′. Tarjeta Amarilla. Agoumé es amonestado en el Sevilla por derribar a Soler tras agarrarlo de la camiseta.
33′. Cambio en el Real Sociedad. Soler reemplaza al lesionado Herrera.
El gol. Gudelj le pega desde fuera del área y ese balón pega en el pie de Gorrotxategi y descoloca al arquero local.
29′. Gooooooooooooooooooooooooooool del Sevilla.
El gol. Oyarzabal le pega cruzado y el portero del Sevilla vuela al otro lado.
19′. Goooooooooooooooool de la Real Sociedad.
16′. Penal. El juez Cordero del encuentro cobra una mano en el área de Sevilla (Cardoso) y sanciona la pena máxima.
13′. Es más el Sevilla. Pero no logra crear peligro en el área de la Real Sociedad.
8′ Cabezazo. Vargas gana en el juego aéreo y tuvo una nueva chance para el Sevilla.
6′. Se lo perdió Méndez. El jugador del Real Sociedad quedó con oportunidad de tiro, pero no resolvió con rapidez.
3′. Lo tuvo el Real Sociedad. Un mal saque de Vlachodimos es trabado por Oyarzabal y ese balón se va por poco.
1′. Sevilla casi abre la cuenta. Suazo gana la raya, centra atrás y Carmona dispara. Elevado.
Comenzó el partido. El Real Sociedad y Sevilla ya buscan lo tres puntos en el Anoeta.
Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el 11 del Sevilla.
La formación del Real Sociedad.
Las estadísticas previas.
Este es el estadio que recibirá el duelo entre el Real Sociedad y el Sevilla.
Hoy llevamos a sus pantallas el duelo que abre una nueva fecha de la liga española: Real Sociedad enfrenta al Sevilla de Sánchez y Suazo.
Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
