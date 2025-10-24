El conflicto que se desató entre las bancas tras el empate de la U contra Lanús en el Estadio Nacional

Un caliente final tuvo el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús en el Estadio Nacional.

Tras ir perdiendo por 0-2 en el primer tiempo, los azules se las arreglaron para conseguir un empate 2-2 que los deja con vida para mantener la ilusión de alcanzar una nueva final del torneo.

Claro que el desenlace del partido fue con algo de polémica. El juez del encuentro sancionó un penal a favor de los azules en el tiempo adicional del segundo tiempo, lo que elevó los ánimos dentro de la cancha.

Claro que esto también alcanzó a las bancas. Después de que Charles Aránguiz anotara el 2-2 definitivo, el portero Christopher Toselli se enfrentó contra Lautaro Acosta en la pista atlética del coliseo de Ñuñoa.

Los enfrentamientos verbales pronto llegaron a los empujones mientras compañeros de ambos jugadores intentaban separarlos, logrando aquel objetivo.

Luego, Marcelo Díaz llegó a calmar a Acosta en el banco de Lanús, lugar donde acabaron abrazados para firmar la paz. Más tarde, fue el propio técnico Gustavo Álvarez quien se acercó al jugador del granate para dar más muestras de tranquilidad.

La grave acusación de Carlos Izquierdoz

El hecho de haber perdido una ventaja de 2-0 fue un fuerte impacto para Lanús. Así lo dejó reflejado el capitán del cuadro transandino Carlos Izquierdoz tras el encuentro, en especial por el actuar del árbitro Anderson Daronco.

“Me parece lamentable. Desde que arrancó el segundo tiempo el árbitro me venía diciendo: ‘Le voy a cobrar penal al 30, le voy a cobrar penal al 30’. En todas las jugadas me decía lo mismo. Terminó haciendo lo que me había prometido”, lanzó el zaguero.

El número 30 de Lanús es Agustín Cardozo, señalado por la mano que el juez interpretó como penal en los descuentos. El elenco argentino, sin embargo, reclamó una falta previa en la jugada, lo que terminó desatando la furia de los jugadores visitantes. “Pregúntenle a él, me lo dijo tres o cuatro veces. Terminó haciendo lo que me había dicho”, insistió.

“Nos vamos con una sensación de impotencia. Jugamos bien, hicimos el esfuerzo, y te empatan con una decisión así. Es muy difícil”, concluyó Izquierdoz.

El análisis de Pellegrino

Por su parte, el técnico Mauricio Pellegrino, actual entrenador de Lanús indicó que “fue un partido difícil ante un gran equipo, pero sabe amargo por ir 0-2 y nos hacen dos goles en dos córner”, acusó.

“Fallamos en esos detalles. La jugada es evidente, es fácil de leer. Pero bueno nos da un poco de bronca por la manera, porque es un rival que nos puede empatar o hacer el gol en otra ocasión... la jugada era muy clara y tenemos que pensar en lo que podemos hacer nosotros en nuestra casa”, añadió.

“Esto es como un 0-0 y el resultado se verá con buenos ojos dependiendo de lo que pase en casa. Y aunque hoy estuvimos espesos, porque el rival nos marcó bien, tuvimos cuatro ocasiones de gol, pero fue un partido difícil por la envergadura del adversario”, recalcó.

El cordobés siguió lamentando el error en el último minuto, porque “cuando uno juega un partido con un rival de calidad, un instante puede producir estímulos a favor o en contra. Y vuelvo a repetir, son pelotas paradas donde cometimos errores, pero en el plano general competimos bien y demostramos que podíamos hacerle daño al rival. Hoy tengo la ilusión de que podemos hacer un buen partido con nuestra gente y en nuestro estadio”.