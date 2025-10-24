SUSCRÍBETE
El Deportivo

Tiago Nunes brilla en Ecuador: Liga de Quito golea a Palmeiras y sueña con la final de la Libertadores

La escuadra del ex DT de la UC se impuso por 3-0 en casa, por la semifinal de ida del torneo de clubes más importante del continente.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Foto: @Libertadores

En mayo de este año, Tiago Nunes se despedía de Universidad Católica. Su juego tosco y la falta de regularidad condenaron su estadía en la precordillera. Cinco meses después, la UC sigue lejos del título y resignada a confirmarse con un segundo lugar en la Liga de Primera, pero la situación cambió de manera radical para el DT brasileño: Liga de Quito, su nuevo club, brilla en la Copa Libertadores y el estratega es valorado en el continente.

Este jueves, el equipo ecuatoriano goleó por 3-0 nada menos que a Palmeiras de Brasil, por la semifinal de ida de la Libertadores, disputada en la altitud de Quito, un factor que fue relevante para el bajo rendimiento del elenco de Sao Paulo, que se vio impreciso en los pases y con jugadores extenuados.

El equipo de Nunes salió a asfixiar a su rival rápido y tuvo premio a los 16′, tras un buen desborde de Leonel Quiñones por la banda izquierda que Gabriel Villamil definió con tranquilidad en el centro del área.

A los 27′, Lisandro Alzugaray cobró con solidez un lanzamiento penal para derrotar la resistencia del meta Carlos Miguel y marcar el 2-0.

Cuando parecía que se iban así al descanso, Liga volvió a encontrar mal parada la última línea visitante y no perdonó: gran jugada de José Quintero por la derecha y otra vez Villamil apareció en el área para anotar el 3-0, ante la desazón de Palmeiras.

En la segunda parte, sobre los 60 minutos, el elenco de Ecuador bajó el ritmo, algo que el Verdao no supo aprovechar, puesto que, pese a que se generó algunas ocasiones de gol, nunca se animó a ir a presionar al equipo de Tiago Nunes para conseguir un descuento.

El duelo terminó 3-0, con el contraste que produjo, por un lado, la eufórica celebración de los jugadores ecuatorianos y, por el otro, los futbolistas de Palmeiras desparramados por la cancha, intentando tomar aire.

El resultado ilusiona a una institución que quiere repetir la histórica campaña de 2008, cuando levantó la Libertadores con figuras como Joffre Guerrón, Claudio Bieler o el meta José Francisco Cevallos. Para eso, deberán superar el duelo de vuelta en Brasil, que será en una semana más, el jueves 30 de octubre. Si pasan, ganarán los boletos a la final única que se disputará en Lima.

Más sobre:FútbolTiago NunesCopa LibertadoresPalmeirasLiga de Quito

Portada del dia

