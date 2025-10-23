El optimismo de Daniel Garnero en la UC de cara al Clásico Universitario “Nos agarra en un momento espectacular”.

Universidad Católica llega al Clásico Universitario en su mejor momento de la temporada. Seis victorias consecutivas y la posibilidad concreta de pelear por el Chile 2 a la Copa Libertadores. En ese contexto, Daniel Garnero habló antesala del duelo ante la U. “El clásico es especial, pero sobre todo para la gente. Para nosotros son tres puntos muy importantes que tenemos que lograr”, advirtió el entrenador. “Hoy estamos compitiendo con la U por un puesto que es muy importante. Le doy mucha más trascendencia a eso que al entorno”, añadió.

Consultado sobre el desgaste del conjunto azul, que llegará de disputar las semifinales de la Copa Sudamericana, el argentino descartó que aquello represente una diferencia. “Ojalá saquemos ventaja en el juego y en el resultado, pero no tenemos ninguna ventaja. Me encantaría estar en el lugar que están ellos, semifinal de Sudamericana. Estar en esa instancia es muy meritorio”, subrayó.

Garnero evitó mirar más allá del domingo. “Lo único que tengo en la cabeza es cómo llegamos de la mejor manera al partido. Si vamos a tener más competencia el próximo año, necesitamos un plantel acorde a las exigencias, pero hoy el foco está en este clásico”, sostuvo.

En cuanto al estado físico del plantel, confirmó la baja de Sebastián Arancibia y encendió una luz de alerta por Vicente Cárcamo, por una molestia en los entrenamientos. Pese a las ausencias, el DT se mostró optimista: “Nos agarra en un momento espectacular. Estamos en nuestro peak máximo de rendimiento individual y colectivo, con un estado de ánimo óptimo. Ojalá salgan las cosas como queremos”, enfatizó.

Valencia habla de su renovación

El mediocampista colombiano Jhojan Valencia también habló en conferencia de prensa, destacando la preparación del equipo y el valor emocional del partido. “Esto es fútbol. Ellos tienen dos competencias, pero una nómina larga. No lo queremos aprovechar, pero tampoco vamos a dejar de hacer nuestro trabajo”, dijo.

Jhojan Valencia ha sido uno de los puntos altos de la UC. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Respecto al duelo de la primera rueda, que la UC perdió en el último minuto en el Estadio Nacional, Valencia reconoció el sabor pendiente: “Sabemos lo que conlleva un clásico y más en nuestra casa, con nuestra gente. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ganarlo”.

El volante también abordó su situación contractual: “Con mi representante se han estado hablando algunos puntos con la gerencia deportiva. Me he sentido muy bien en Católica, pero aún no se ha oficializado nada. Hay que esperar”.

Finalmente, valoró el crecimiento colectivo del plantel: “Nos hemos fortalecido en la presión alta y la recuperación rápida. Hemos estado enfocados, unidos y fuertes, y eso nos ha permitido mantener este nivel. Los clásicos son partidos aparte, se juega con una motivación extra y más aún en nuestra casa”.