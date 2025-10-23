SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El optimismo de Daniel Garnero en la UC de cara al Clásico Universitario: “Nos agarra en un momento espectacular”

El entrenador de Universidad Católica abordó el tradicional encuentro que se jugará en el Claro Arena.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
El optimismo de Daniel Garnero en la UC de cara al Clásico Universitario “Nos agarra en un momento espectacular”. RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

Universidad Católica llega al Clásico Universitario en su mejor momento de la temporada. Seis victorias consecutivas y la posibilidad concreta de pelear por el Chile 2 a la Copa Libertadores. En ese contexto, Daniel Garnero habló antesala del duelo ante la U. “El clásico es especial, pero sobre todo para la gente. Para nosotros son tres puntos muy importantes que tenemos que lograr”, advirtió el entrenador. “Hoy estamos compitiendo con la U por un puesto que es muy importante. Le doy mucha más trascendencia a eso que al entorno”, añadió.

Consultado sobre el desgaste del conjunto azul, que llegará de disputar las semifinales de la Copa Sudamericana, el argentino descartó que aquello represente una diferencia. “Ojalá saquemos ventaja en el juego y en el resultado, pero no tenemos ninguna ventaja. Me encantaría estar en el lugar que están ellos, semifinal de Sudamericana. Estar en esa instancia es muy meritorio”, subrayó.

Garnero evitó mirar más allá del domingo. “Lo único que tengo en la cabeza es cómo llegamos de la mejor manera al partido. Si vamos a tener más competencia el próximo año, necesitamos un plantel acorde a las exigencias, pero hoy el foco está en este clásico”, sostuvo.

En cuanto al estado físico del plantel, confirmó la baja de Sebastián Arancibia y encendió una luz de alerta por Vicente Cárcamo, por una molestia en los entrenamientos. Pese a las ausencias, el DT se mostró optimista: “Nos agarra en un momento espectacular. Estamos en nuestro peak máximo de rendimiento individual y colectivo, con un estado de ánimo óptimo. Ojalá salgan las cosas como queremos”, enfatizó.

Valencia habla de su renovación

El mediocampista colombiano Jhojan Valencia también habló en conferencia de prensa, destacando la preparación del equipo y el valor emocional del partido. “Esto es fútbol. Ellos tienen dos competencias, pero una nómina larga. No lo queremos aprovechar, pero tampoco vamos a dejar de hacer nuestro trabajo”, dijo.

Jhojan Valencia ha sido uno de los puntos altos de la UC. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Respecto al duelo de la primera rueda, que la UC perdió en el último minuto en el Estadio Nacional, Valencia reconoció el sabor pendiente: “Sabemos lo que conlleva un clásico y más en nuestra casa, con nuestra gente. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ganarlo”.

El volante también abordó su situación contractual: “Con mi representante se han estado hablando algunos puntos con la gerencia deportiva. Me he sentido muy bien en Católica, pero aún no se ha oficializado nada. Hay que esperar”.

Finalmente, valoró el crecimiento colectivo del plantel: “Nos hemos fortalecido en la presión alta y la recuperación rápida. Hemos estado enfocados, unidos y fuertes, y eso nos ha permitido mantener este nivel. Los clásicos son partidos aparte, se juega con una motivación extra y más aún en nuestra casa”.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UCUniversidad CatólicaClásico UniversitarioLa UDaniel GarneroJojhan Valencia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

FES: Cruch plantea que “falta generar una política mucho más clara” respecto a qué va a ocurrir con los posgrados

Colbún inaugura la primera planta de hidrógeno verde asociada a una central de generación en Chile

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”

Suprema analiza propuesta de Código de Ética del Poder Judicial en Jornadas de Reflexión antes de votación del Pleno

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”

“La Jauría”: cómo operaba la banda que cometía robos violentos en barrio Bellavista, Parque Forestal y Pío Nono

Lo más leído

1.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

2.
Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

3.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

4.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

5.
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

Servicios

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

FES: Cruch plantea que “falta generar una política mucho más clara” respecto a qué va a ocurrir con los posgrados
Chile

FES: Cruch plantea que “falta generar una política mucho más clara” respecto a qué va a ocurrir con los posgrados

Suprema analiza propuesta de Código de Ética del Poder Judicial en Jornadas de Reflexión antes de votación del Pleno

“La Jauría”: cómo operaba la banda que cometía robos violentos en barrio Bellavista, Parque Forestal y Pío Nono

Colbún inaugura la primera planta de hidrógeno verde asociada a una central de generación en Chile
Negocios

Colbún inaugura la primera planta de hidrógeno verde asociada a una central de generación en Chile

Venta de autos nuevos eléctricos y de bajas emisiones se duplican en septiembre y ya representan más del 10% del total

Cepal eleva la proyección de crecimiento para Chile en 2025, Venezuela lidera y Argentina destaca por revisión a la baja

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”
Tendencias

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile

Este es el libro que comenzó la historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner

Guillermo Satt hace valer localía en debut del retorno de la World Surf League a Chile
El Deportivo

Guillermo Satt hace valer localía en debut del retorno de la World Surf League a Chile

Descendió en España y ahora lidera a Lanús: el camino de Mauricio Pellegrino hasta reencontrarse con la U

La satisfacción de Manuel Pellegrini tras opaco empate del Betis: “Fuimos superiores”

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto
Finde

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”
Cultura y entretención

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”

10 lugares imperdibles de la Noche de Museos 2025 en Santiago y regiones

El sorprendente regreso de la Sodamanía a Chile: shows de Soda Stereo agotan boletos y se podrían sumar nuevas fechas

Milei nombra al actual secretario de Finanzas como nuevo canciller de Argentina
Mundo

Milei nombra al actual secretario de Finanzas como nuevo canciller de Argentina

Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia: “Mi problema no es Evo Morales, sino cómo resolver los problemas de la gente”

JD Vance y Marco Rubio se lanzan en picada contra proyecto de Israel para anexar Cisjordania

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales