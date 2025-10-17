SUSCRÍBETE
El Deportivo

El dardo de Daniel Garnero a la U por la petición de postergar el Clásico Universitario ante la UC

El elenco precordillerano no quiere mover la fecha del tradicional encuentro programado para el 26 de octubre en el Claro Arena.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
El recado de Daniel Garnero a la U por la petición de postergar el Clásico Universitario ante la UC. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

En la antesala del partido de Universidad Católica ante Everton en Viña del Mar, Daniel Garnero entregó sus sensaciones sobre el cierre de temporada y el momento del equipo. Aunque el duelo frente a los ruleteros marca la próxima parada del calendario, el Clásico Universitario ya asoma en el horizonte estudiantil. “Tenemos que ganar, estamos bien, pero queda mucho. Son muchos los partidos que restan para la finalización del torneo y nos jugamos instancias muy importantes”, sostuvo el técnico en conferencia de prensa. “La concentración y el esfuerzo máximo son claves para terminar todos contentos”, añadió.

El argentino reconoció que el duelo de este domingo ante Everton no será sencillo. “Hay diferencia en la tabla, pero en los partidos cuando se inician hay una paridad muy grande. No veo, salvo Coquimbo, que haya equipos ampliamente superiores a otros. Vamos a tener que hacer un partido muy inteligente si queremos traernos los tres puntos”, explicó.

Consultado por las metas, el DT fue directo al grano. “A mí me gusta mucho no depender de nadie. Para el Chile 2 no dependemos de nadie. Chile 1 es muy difícil, obviamente el objetivo que tenemos es ganar el próximo partido y después cruzar los dedos a ver qué pasa con los demás. Para Chile 2, ganando todos los partidos tenemos grandes posibilidades. Me gusta ser realista y apuntar a lo que puedo alcanzar”, dijo.

Garnero no quiere mover el Clásico Universitario. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Preocupación

El duelo con Everton también viene con la amenaza de las tarjetas. Fernando Zampedri acumula siete amarillas, mientras que Daniel González y Clemente Montes tienen cuatro. Si alguno es amonestado, se perdería el clásico ante la U. “Nosotros tenemos que pensar en este partido”, advirtió Garnero.

“Ojalá que no suceda nada que nos complique, pero no podemos desenfocarnos. Tenemos muchas amarillas y no somos un equipo violento. Hay jugadas intrascendentes en las que terminan amonestando a los jugadores. Ojalá que no tengamos ningún problema, pero si sucede, buscaremos otra alternativa y afrontaremos el clásico con la misma intensidad para ganarlo también”, complementó.

Sobre la insistencia de Universidad de Chile por aplazar el Clásico Universitario, el entrenador cruzado fue tajante: “No veo nada que esté fuera del reglamento. Las fechas de competencia son así. Cuando te toca torneo internacional, juegas cada tres días. Nos pasó a nosotros muchas veces, el calendario es así. Te tocan clásicos y partidos decisivos en medio de una instancia, y es parte del juego”.

En cuanto al estado físico del plantel, Garnero confirmó que Sebastián Arancibia no estará disponible. “Seba no entrenó a la par de sus compañeros”, señaló. En tanto, Alfred Canales será evaluado en las próximas horas y Juan Francisco Rosel, recién regresado de la Sub-20, “tiene chances” de ser considerado. Además, Vicente Cárcamo, quien debutó recientemente, también estará disponible.

