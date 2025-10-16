Fernando Zampedri aborda su continuidad en la UC: “Ojalá pueda retirarme en Católica; no creo que haya problema”

El goleador histórico de Universidad Católica, Fernando Zampedri, se refirió a su futuro. “Hoy mi contrato es hasta diciembre, pero no creo que haya problema para continuar”, dijo, en entrevista con el medio Minuto 90. El Toro fue más allá: “Ojalá que me pueda retirar acá, que me pueda despedir de la gente vistiendo la camiseta de Católica. Yo creo que no va a haber problema para eso”.

A sus 37 años, el ariete acumula más de 130 goles con la camiseta de la UC y se ha transformado en una de las figuras más representativas de la era moderna del club. “En cada mercado he tenido varias propuestas para irme y siempre las hemos rechazado por el cariño que tenemos acá. Eso no lo vamos a conseguir en ningún lado”, reveló.

El delantero enfatizó que su permanencia no pasa por un tema económico. “Eso no se genera con plata. Lo genera uno mismo con la gente, con el día a día, con el trabajo y el esfuerzo. Y acá lo conseguimos de una forma increíble. Perder eso era un montón”, añadió.

Zampedri fue el primer jugador en marcar en el Claro Arena. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El vínculo de Zampedri con Chile se ha fortalecido con los años. Vive en Santiago junto a su familia y uno de sus hijos nació en el país. “Las decisiones siempre las tomamos en familia. Ya nos habíamos mudado muchas veces, y esta fue la decisión más fácil de todas. Nos sentimos muy cómodos acá”, comentó.

El delantero valoró también la estabilidad del entorno que encontró en el país. “Para nosotros es un país muy ordenado. Vivimos en un lugar lindo, mis hijos van a un colegio fantástico y la enseñanza es muy buena. Son cosas que nos hicieron quedarnos”, sostuvo.

Esa conexión con Chile alcanzó su punto más alto cuando fue convocado a la selección nacional en marzo pasado. Zampedri no ocultó su emoción al recordar su debut con la Roja: “Fue una de las cosas más lindas que me pasaron en el fútbol. Vestir la camiseta de un país y defender un país… se me pone la piel de gallina. Fue tremendo”.

Su estreno con el equipo de Ricardo Gareca coincidió con un momento complejo para la Selección, pero el ariete lo asumió con orgullo: “Fue en un momento complicado, pero tocó en ese momento nomás. En las más fáciles todos vamos, pero en las más difíciles hay que estar. Me dieron la oportunidad y estaba convencido de que iba a hacer un gol y que podíamos ganar, pero no se dio”.

La nueva casa

Zampedri también se refirió al retorno de Universidad Católica a su estadio, el renovado Claro Arena, donde marcó el primer gol del recinto. “El estadio está fantástico. Hay que felicitar a los dirigentes, porque la pasaron feo estos dos años y medio, pero el resultado es tremendo. Es de otro nivel”, afirmó.

El atacante destacó el impacto que tuvo el regreso a casa en el rendimiento del equipo: “Gracias a esa confianza que nos devuelve el estadio y la gente, metimos cinco partidos seguidos ganando. Es importante la localía. No es lo mismo jugar de local en cualquier otra cancha”.

De cara a la recta final del torneo, el capitán cruzado reconoció que la UC sigue enfocada en clasificar a la Copa Libertadores: “Estamos peleando el Chile 2, después de un tiempo que lo veíamos muy lejano. Hoy lo tenemos ahí, dependemos de nosotros mismos y vamos a hacer todo lo posible”, dijo.

Sobre el líder del campeonato, fue claro: “Coquimbo está bien. Nada que hacer. Hay que felicitarlos por la campaña que están haciendo. Tienen una sola derrota en el torneo, es muy difícil lograr eso”.