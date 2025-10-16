SUSCRÍBETE
“Ustedes se avergüenzan de su rama femenina”: jugadora de Colo Colo se lanza contra hinchas de la U tras la eliminación

La defensa Michelle Olivares publicó un mensaje en redes sociales luego de las burlas azules por la eliminación del Cacique de la Copa Libertadores Femenina.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Jugadora de Colo Colo se lanza contra hinchas de la U

Colo Colo no pudo clasificar a la final de la Copa Libertadores Femenina. En un cerrado partido ante Deportivo Cali, las albas cayeron por 5-4 en los lanzamientos penales de las semifinales del torneo que se disputa en Argentina, con lo que se despiden del sueño de levantar por segunda vez este trofeo continental. La caída del Cacique dejó varias reacciones, incluidas las burlas de los hinchas de su archirrival, Universidad de Chile. Ante esta situación, Michelle Olivares, defensora del elenco de Pedrero y seleccionada nacional, decidió escribir unas polémicas palabras en redes sociales.

La futbolista de 23 años respondió a los ataques a través de su cuenta de Instagram: “No apoyan a su equipo femenino, pero los teníamos viendo nuestros partidos jajaja. Qué vergüenza ser hincha de un club que se avergüenza de su rama femenina”, comenzó escribiendo.

Luego, fue más allá y recordó un traumático momento para los del CDA: “Cuando su equipo masculino estuvo a punto de descender en 2021, la femenina sacó la cara por el club. Mala memoria de los llamados diferentes”.

Jugadora de Colo Colo se lanza contra hinchas de la U

Jugó en la U

Las palabras de Michelle Olivares no pasan desapercibidas, ya que la lateral defendió la camiseta de la U durante seis años, específicamente desde 2015 a 2021.

Al año siguiente, en 2022, firmó por Colo Colo, elenco en donde ya suma tres títulos del Campeonato Nacional Femenino y en el que incluso ha tenido la oportunidad de obtener distinciones individuales como la mejor lateral del torneo en 2023.

Más sobre:Fútbol

