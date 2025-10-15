SUSCRÍBETE
El Deportivo

La U se preocupa por el calendario: Michael Clark le pide a Pablo Milad en Paraguay la suspensión del Clásico Universitario

En medio de su reunión con la Conmebol en Asunción, el presidente de Azul Azul habló con el timonel de la ANFP sobre la posibilidad de postergar el duelo ante la UC.

Matías Parker
 
Lucas Mujica
La U se preocupa por el calendario: Michael Clark le pide a Pablo Milad en Paraguay la suspensión del Clásico Universitario.

Universidad de Chile busca alivianar su calendario. De acuerdo a la información recabada por El Deportivo, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, solicitó al timonel de la ANFP, Pablo Milad, la postergación del Clásico Universitario ante la UC, programado para el domingo 26 de octubre a las 12.30 horas, en el Claro Arena.

La petición fue realizada durante la reunión de dirigentes celebrada este miércoles en la sede de la Conmebol, en Asunción. A la instancia asistieron Clark y el gerente general de la concesionaria, Ignacio Asenjo. El encuentro, encabezado por el presidente del organismo sudamericano, Alejandro Domínguez, tuvo como foco principal la organización de las rondas decisivas del certamen continental, pero sirvió también como escenario para que el club azul planteara su inquietud respecto al apretado calendario que enfrenta.

Clark expuso ante Milad las dificultades que implicaría disputar dos partidos de alta exigencia con pocos días de diferencia. Primero, el duelo de ida de semifinales ante Lanús, fijado para el jueves 23 de octubre, y el tradicional enfrentamiento frente al equipo precordillerano, tres días más tarde. Además, la U debe enfrentar en total seis partidos en 18 días. Una cifra que en La Cisterna miran con preocupación. La solicitud busca evitar un desgaste físico excesivo por parte del equipo dirigido por Gustavo Álvarez.

La respuesta de Milad, sin embargo, dejó la petición en veremos. El curicano le dijo a Clark que es algo que deben evaluar en Quilín.

Por otro lado, Clark, tras la reunión, valoró el encuentro en Paraguay y destacó el reconocimiento recibido por el desempeño azul en el ámbito continental. “Fue una buena reunión, donde básicamente se tocaron los temas de los partidos que vienen, tanto de semifinales como la final. Se nos dieron todos los detalles de cómo sería una potencial final en Asunción”, comentó el dirigente.

“La gente destacó mucho la vuelta de la U a esta instancia. Se nota que hay un cariño tremendo y hay muy buena voluntad con el equipo. Fue una buena reunión, todo el mundo nos deseó suerte y ojalá que podamos estar en un mes más aquí de vuelta en Asunción”, añadió el ingeniero.

