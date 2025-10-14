En la U lamentan la baja de Charles Aránguiz de cara al Clásico Universitario: “Nos duele”

Universidad de Chile venció por 2-1 a Palestino y recuperó el segundo puesto de la Liga de Primera. El resultado, además, les permite llegar con confianza a su gran desafío del semestre: las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús.

“Hasta la expulsión teníamos todo dominado, habíamos sido muy efectivos e incluso tuvimos un penal. Después, con la expulsión, tuvimos que modificar el plan y resguardarnos un poco más para defender el resultado”, analizó Gabriel Castellón tras el encuentro.

La expulsión de Charles Aránguiz, quien además se perderá el Clásico Universitario, fue uno de los temas que marcó la jornada. El portero azul no escondió su pesar por la baja del mediocampista. “Hoy se sintió la falta de Charles, para nosotros es un jugador determinante; nos da tranquilidad en los momentos ajetreados del partido. Obviamente, nos duele que no pueda jugar”, lamentó.

La formación de la U para enfrentar a Palestino. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

En el plantel, sin embargo, exhiben que siguen enfocados en los dos frentes. “La presión siempre está, porque estamos representando a la U, sabemos de las magnitudes del club. La presión por ganar siempre va a estar, hoy nos vamos con la buena sensación de sumar de a tres”, apuntó Castellón.

El arquero también abordó la relevancia del desafío internacional. “La Sudamericana no se ve de otra manera, es lo que realmente vale. La U la ganó en 2011 y fue hermoso. El tema del torneo nacional, no podemos tirar la toalla hasta que no haya chances matemáticas”, comentó, dejando claro que el equipo no renuncia a ninguna competencia.

Por último, el guardameta se refirió a los rumores sobre la eventual salida del técnico Gustavo Álvarez a fin de año, tema que ronda en el ambiente universitario. “Para mí son rumores y más allá no me meto. Son cosas que se hablan, pero el profe está trabajando a mil día a día. Está enfocado 100% en lo que nos pasa en la cancha, ya lo dijo el otro día, que cuando termine todo, recién va a ver lo que sucede. Yo vengo trabajando hace mucho tiempo con él, para mí es importante que siga”, cerró.