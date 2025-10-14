SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

DT de Palestino arremete contra el árbitro tras la caída ante la U: “La mano existió, pero decidió no sancionar”

Lucas Bovaglio protestó por la polémica mano de Leandro Fernández en los descuentos.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
DT de Palestino arremete contra el árbitro tras la caída ante la U: “La mano existió, pero decidió no sancionar”. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Palestino no logra levantar cabeza en la Liga de Primera. La derrota ante Universidad de Chile en el estadio Santa Laura significó la tercera caída consecutiva del equipo árabe, que atraviesa su momento más complejo desde la llegada de Lucas Bovaglio. El técnico argentino, sin embargo, intentó explicar las razones de un partido que se escapó en los primeros minutos.

“Decidimos cambiar el sistema porque creímos que, igualándoles el sistema, les podíamos competir mejor. El mal arranque fue un problema nuestro, no de sistema”, reconoció el entrenador en conferencia de prensa. Los primeros 20 minutos fueron una pesadilla para Palestino: dos goles en contra y un equipo desorientado frente a una U que aprovechó cada espacio.

Bovaglio valoró, eso sí, la reacción posterior de sus dirigidos. “El penal que tapó Sebastián nos metió en partido, cambió la energía”, dijo en referencia a la atajada de su arquero, que evitó una goleada y permitió a los tetracolores sostenerse en el encuentro.

Los jugadores de Palestino protestan tras la mano de Fernández. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

El DT no ocultó su molestia con una jugada puntual que pudo cambiar el desarrollo del duelo: una mano de Leandro Fernández en el área azul que, a juicio del cuerpo técnico de Palestino, debió ser sancionada. “Consideramos que hubo una mano, que existió, pero que el árbitro y el VAR decidieron no sancionar porque creían que no era sancionable. Cuando pierdes por un gol, el reclamo es lógico, pero como sucede ahora y siempre, no sirve de nada”, lamentó. El partido fue arbitrado por Miguel Araos y en el VAR estaba Fernando Véjar.

Con tres derrotas consecutivas, el técnico argentino enfrenta su momento más delicado desde que llegó al club de La Cisterna. En el primer semestre, Palestino había logrado resultados que lo mantuvieron en la parte alta de la tabla, pero ese impulso se diluyó en la segunda rueda.

“Tenemos que recuperar alguna de las cuestiones que mostramos en el primer semestre. Esperemos aferrarnos a la localía para recuperar la senda de la victoria”, cerró Bovaglio.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UPalestinoUniversidad de ChileMiguel AraosLucas Bovaglio

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La AIE prevé un creciente superávit de petróleo en el mercado

Cómo fábricas de China han impulsado la ofensiva con drones de Rusia contra Ucrania

Capstone Copper anuncia entrada de Orion como socio para proyecto Santo Domingo, con inversión de US$360 millones

Desbordes cuestiona concepto de “parásitos” del Estado: “No aplica a la enorme mayoría de los funcionarios”

Italia: Boric aborda candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU con director de la FAO

Israel confirma la identificación de los cuatro cadáveres entregados el lunes por Hamas en Gaza

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

3.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

4.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

5.
Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Temblor hoy, martes 14 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 14 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Vuelve el Día del Cine con precios desde $2.000: ¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Vuelve el Día del Cine con precios desde $2.000: ¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Desbordes cuestiona concepto de “parásitos” del Estado: “No aplica a la enorme mayoría de los funcionarios”
Chile

Desbordes cuestiona concepto de “parásitos” del Estado: “No aplica a la enorme mayoría de los funcionarios”

Italia: Boric aborda candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU con director de la FAO

Boric destaca acuerdo de paz en Gaza y llama a que “el hambre no sea nunca más una estrategia de guerra”

La AIE prevé un creciente superávit de petróleo en el mercado
Negocios

La AIE prevé un creciente superávit de petróleo en el mercado

Capstone Copper anuncia entrada de Orion como socio para proyecto Santo Domingo, con inversión de US$360 millones

El vínculo de Philippe Aghion, uno de los tres ganadores del Nobel de Economía, con Chile: estará este jueves en un seminario

Cómo fábricas de China han impulsado la ofensiva con drones de Rusia contra Ucrania
Tendencias

Cómo fábricas de China han impulsado la ofensiva con drones de Rusia contra Ucrania

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Santiago vivirá su día más caluroso de la semana: cuándo será y cómo protegerte

En la U lamentan la baja de Charles Aránguiz de cara al Clásico Universitario: “Nos duele”
El Deportivo

En la U lamentan la baja de Charles Aránguiz de cara al Clásico Universitario: “Nos duele”

DT de Palestino arremete contra el árbitro tras la caída ante la U: “La mano existió, pero decidió no sancionar”

Nicolás Jarry se baja del ATP de Almaty a horas de su debut

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza
Finde

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Pablo Ilabaca y el Tiny Desk de 31 Minutos: “Fue como Mati Fernández en la final contra Argentina. Gol al ángulo”
Cultura y entretención

Pablo Ilabaca y el Tiny Desk de 31 Minutos: “Fue como Mati Fernández en la final contra Argentina. Gol al ángulo”

René Olivares y Los Jaivas: una emotiva hermandad entre hippismo y tapas de discos

Comienza la venta de entradas para el regreso de The Cardigans a Chile

Israel confirma la identificación de los cuatro cadáveres entregados el lunes por Hamas en Gaza
Mundo

Israel confirma la identificación de los cuatro cadáveres entregados el lunes por Hamas en Gaza

Bajo presión coordinada: Cómo fue la trastienda para que Hamas aceptara el acuerdo de cese el fuego

Ucrania denuncia el lanzamiento de cerca de cien drones contra su territorio por parte de Rusia

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo
Paula

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa