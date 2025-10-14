DT de Palestino arremete contra el árbitro tras la caída ante la U: “La mano existió, pero decidió no sancionar”.

Palestino no logra levantar cabeza en la Liga de Primera. La derrota ante Universidad de Chile en el estadio Santa Laura significó la tercera caída consecutiva del equipo árabe, que atraviesa su momento más complejo desde la llegada de Lucas Bovaglio. El técnico argentino, sin embargo, intentó explicar las razones de un partido que se escapó en los primeros minutos.

“Decidimos cambiar el sistema porque creímos que, igualándoles el sistema, les podíamos competir mejor. El mal arranque fue un problema nuestro, no de sistema”, reconoció el entrenador en conferencia de prensa. Los primeros 20 minutos fueron una pesadilla para Palestino: dos goles en contra y un equipo desorientado frente a una U que aprovechó cada espacio.

Bovaglio valoró, eso sí, la reacción posterior de sus dirigidos. “El penal que tapó Sebastián nos metió en partido, cambió la energía”, dijo en referencia a la atajada de su arquero, que evitó una goleada y permitió a los tetracolores sostenerse en el encuentro.

Los jugadores de Palestino protestan tras la mano de Fernández. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

El DT no ocultó su molestia con una jugada puntual que pudo cambiar el desarrollo del duelo: una mano de Leandro Fernández en el área azul que, a juicio del cuerpo técnico de Palestino, debió ser sancionada. “Consideramos que hubo una mano, que existió, pero que el árbitro y el VAR decidieron no sancionar porque creían que no era sancionable. Cuando pierdes por un gol, el reclamo es lógico, pero como sucede ahora y siempre, no sirve de nada”, lamentó. El partido fue arbitrado por Miguel Araos y en el VAR estaba Fernando Véjar.

Con tres derrotas consecutivas, el técnico argentino enfrenta su momento más delicado desde que llegó al club de La Cisterna. En el primer semestre, Palestino había logrado resultados que lo mantuvieron en la parte alta de la tabla, pero ese impulso se diluyó en la segunda rueda.

“Tenemos que recuperar alguna de las cuestiones que mostramos en el primer semestre. Esperemos aferrarnos a la localía para recuperar la senda de la victoria”, cerró Bovaglio.