La polémica, en los descuentos: la mano de Leandro Fernández que Palestino reclamó como penal ante la U

Corrían los descuentos del partido entre Universidad de Chile y Palestino, por la fecha 24 de la Liga de Primera en el estadio Santa Laura. Los de La Cisterna buscaban con todo el tanto del empate ante la U, que estaba desde los 34 minutos con un futbolista menos por la expulsión de Charles Aránguiz. En ese momento, con jugadores irritados y cuerpos técnicos desesperados afuera de la cancha, ocurrió la gran polémica del compromiso.

Cuando Fernando Meza intentaba avanzar con el balón en el área azul, Leandro Fernández se barrió para cortarle el paso y, tras una serie de rebotes, el balón pegó en la mano del delantero argentino. De inmediato los jugadores visitantes rodearon al árbitro Miguel Araos.

Foto: captura TNT Sports

La jugada continuó e incluso llegó hasta la portería de Sebastián Pérez, quien lanzó la pelota a las tribunas para que el juez fuera a revisar todo al VAR.

Sin embargo, a pesar de la presión ejercida por los dirigidos por Lucas Bovaglio, Miguel Araos no fue llamado a mirar la jugada, lo que desató la furia visitante. El mencionado Fernando Meza subió el tono de los reclamos y terminó expulsado del encuentro.