Deportes Iquique se queda sin técnico. Fernando Díaz deja la banca de los Dragones Celestes, que marchan en el último puesto de la tabla de posiciones. Los nortinos suman apenas 14 unidades, cuatro menos que el subcolista, Deportes Limache, y seis por debajo de Unión Española, el primero de los que aparecen fuera de la zona de descenso.

El entrenador había asumido a mediados de abril, en reemplazo de Miguel Ramírez, precisamente con la aspiración de enrielar la campaña. Sin embargo, a siete fecha del término de la Liga de Primera, la relación se tornó insostenible.

El estratega explicó brevemente a El Deportivo los motivos de su dimisión. “Hace algunos días, el entrenamiento fue invadido por un grupo de hinchas, en una situación que, evidentemente, no corresponde, porque puso en riesgo a todo el equipo. Desde ese día venía meditando mi permanencia en el club”, sostuvo el entrenador.

En esta jornada, el técnico se reunió con el presidente del club, Cesare Rossi, para comunicarle las razones de su determinación.

Fernando Díaz, en el duelo entre Iquique y Palestino (Foto: Photosport) PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Corta estadía

Díaz había asumido a mediados de abril, después de la salida de Miguel Ramírez, quien hoy adiestra a Unión Española. En su paso por el club, la cosecha fue escuálida: logró tres victorias y cuatro empates y lamentó ocho derrotas.

Este fin de semana, Deportes Iquique recibirá a O’Higgins, en el Tierra de Campeoones, con la urgencia de sumar puntos cuando quedan apenas siete jornadas para que finalice la Liga de Primera.