Joaquín Niemann apunta al reemplazo de Mito Pereira en Torque y se ilusiona con tener el LIV Golf en Chile

Joaquín Niemann compitió este fin de semana que pasó en el Abierto de España, del DP World Tour (antiguo Tour europeo) disputado en el Club de Campo Villa de Madrid, donde obtuvo un discreto T55.

Más allá de esa actuación, el chileno conversó con la agencia EFE sobre su temporada en el LIV, donde a pesar de ganar cinco torneos terminó segundo, y abordó los desafíos futuros.

“Dentro de lo extraordinario que fue la temporada, creo que me dejó un poco sabor agridulce y un poco frustrado, pero al final es parte de y creo que los puntos estaban ahí por algo en la forma de puntuación que había en el momento y nada. Jon, muy merecido, es un tremendo jugador. La consistencia que tuvo durante todo el año reflejó lo que lo que al final merecía”, comentó.

En esa línea, reiteró sus críticas al sistema de puntuación del campeonato, ya que pese a sus cinco títulos, Rahm se quedó con la corona sin ganar ninguna, aunque con gran regularidad, imponiéndose por 226,16 puntos ante 223,6 en el balance final. “Es cuestionable por ambos lados, pero la verdad, disfruté mucho la competencia con Jon”, sostuvo.

Ante la consulta de si se debe revisar el método de puntaje, el talagantino dijo: “Sí seguro. Llevamos tres o cuatro años y la liga va con la proyección de seguir mejorando, y eso trae ajustes. Y es lo que van a hacer. Van a hacer algún tipo de ajuste por la puntuación”.

Más allá de eso, recalcó que su temporada fue existosa. “Tremendo balance. Ha sido un año obviamente con muy buenos resultados, pero el golf fue un deporte difícil y somos exigentes. La competencia está cada vez más exigente y uno quiere siempre seguir empujando a seguir mejorando”, indicó.

Por ahora, en lo que resta del año, Joaco participará en el torneo de Arabia Saudita, del 19 al 22 de noviembre, y en el Abierto de Australia, del 4 al 7 de diciembre.

Torque sin Mito

En cuanto a la próxima temporada del LIV, Niemann se refirió a la eventual ausencia de Mito Pereira en Torque, luego de que perdiera la categoría por su desempeño en el campeonato.

“Todavía no estamos seguros de quién va a entrar en el equipo. Hay muchos talentos y jóvenes, sobre todo en España, y hay muchos jugadorazos, pero todavía hay tiempo y ojalá que venga un buen jugador”, adelantó el deportista, quien seguirá en Torque con el mexicano Carlos Ortiz y el colombiano Sebastián Muñoz.

¿LIV en Chile?

Tal como lo había adelantado El Deportivo hace unos meses, el golfista nacional avanza en las gestiones para llevar el LIV Golf a Chile dentro de los próximos años. “Cien por cien. Sería increíble. Creo que hay gente adecuada que detrás de todo, así que nada. Esperemos que algo pueda funcionar perfecto”, manifestó.

En cuanto a su desempeño en la capital española, lamentó no haber podido quedarse con el cupo al Masters de Augusta y al Abierto Británico del próximo año que se otorgaba al campeón.

“Me hubiera gustado tener un buen resultado y ganarme ese cupo del Master, que me ilusiona mucho por estar allí. Lamentablemente, no estoy, pero he podido venir a España, disfrutar del público. Fue increíble. Superó mis expectativas y feliz de poder estar acá, sentir el apoyo de la gente, que me divertí mucho”, cerró.