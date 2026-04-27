Pan con miel y 240 kilómetros a la semana: Sabastian Sawe, el primer atleta en bajar de las dos horas en un maratón. Foto: @sabastiansawe

Las calles inglesas fueron escenario de un hito del deporte. Sabasitian Sawe se coronó con el tradicional Maratón de Londres, en una actuación sin precedentes. No solo rompió el récord de la disciplina, sino que se convirtió en el primer atleta en bajar la barrera de las dos horas, con un tiempo de una hora, 59 minutos y 30 segundos (1.59:30). Algo que parecía imposible.

El keniano se metió en los libros de historia a sus 31 años. “Hoy he hecho historia en Londres. Para mí, he demostrado que nada es imposible. Es algo que recordaré para siempre”, aseguró tras cruzar la meta ubicada en las inmediaciones del Palacio de Buckingham.

Así fue que pulverizó el récord de Kelvin Kiptum (2.00:35, en 2023), quien falleció en un trágico accidente automovilístico en febrero de 2024.

Los secretos de Sawe

Son múltiples los factores que permitieron la consagración de Sawe, quien llegó como uno de los favoritos a Londres. “Es un asesino silencioso. Es muy callado, pero cuando sale a la calle es una bestia”, aseguró a The Guardian Eric Lilot, su agente, en la previa.

El keniano llegó antecedido de un particular invicto. Lo hizo con tres triunfos en los tres maratones en los que había competido (Valencia 2024, Londres 2025, Berlín 2025). Ahora lleva cuatro de cuatro. Tras su rendimiento el año pasado, World Athletics lo eligió como el atleta masculino del año en la categoría fuera estadio.

Luego de dejar atrás una fractura por estrés en el pie, que sufrió tras la competencia realizada en Alemania, y una lesión de espalda en diciembre, que lo dejó diez días alejado de sus estrictas prácticas; llegó como el gran candidato.

Sawe ratificó su favoritismo y se encumbró debido a su arduo entrenamiento. Este se compone de recorrer unos 200 kilómetros por semana: “En las últimas seis semanas, su promedio fue de 200 kilómetros o más por semana, con un pico de 241 kilómetros”, reveló Claudio Berardelli, su entrenador.

También se dio a conocer la particular dieta que ingirió previo a la competencia inglesa. Antes de correr en las calles de Londres, Sawe comió un desayuno compuesto por pan y miel.

Por otra parte, los factores técnicos también terminaron siendo clave. El atleta utilizó el nuevo modelo de Adidas Pro Evo 3, que es considerado como las primeras zapatillas de alto rendimiento con un peso inferior a los 100 gramos (96 gramos específicamente), las más ligeras de la historia. Tienen una espuma reactiva, con carbono integrado, que proporciona impulso y estabilidad, y una piel que cubre el pie con la misma tecnología que las velas de Kitesurf. Los geles de carbohidratos de Maurten también fueron clave.

“Sin duda, desde el punto de vista fisiológico, Sabastian tiene que ser bueno. Pero todo encaja a la perfección, gracias a su actitud, gracias a su carácter. Todavía estoy descubriendo quién es Sawe. Es un ser humano excepcional. Tiene una energía tan positiva, pero a la vez es tan humilde. En los 22 años que llevo entrenando en Kenia, pensé que lo había visto prácticamente todo, pero entonces Sabastian empezó a mostrarme algo que creía casi imposible”, indicó su técnico.

Para Berardelli, Sawe incluso tiene opciones de bajar aún más su marca, en Maratones que presentan circuitos más rápidos, como Berlín o Chicago: “Diría que sí, es posible. Sabastian aún no ha alcanzado su máximo potencial. Era solo su cuarto maratón, y si pensamos en las adaptaciones a largo plazo, que es un proceso que requiere tiempo, creo que Sabastian todavía no lo ha logrado”, aseguró.