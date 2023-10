El keniata Kelvin Kiptum pulveriza el récord mundial en la Maratón de Chicago

Kelvin Kiptum escribió una nueva página en la historia del deporte. El keniata, de solo 23 años, batió el récord mundial en la maratón realizada en las calles de Chicago, con un tiempo de 2 horas y 35 segundos. El corredor de fondo pulverizó la marca impuesta por su compatriota Eliud Kipchoge.

El atleta no solo borró lo realizado por el legendario bicampeón olímpico en Berlín el 25 de septiembre del 2022, sino que lo superó ampliamente. En la edición número 45 de la maratón producida en las calles de la ciudad de los vientos, el africano superó a Kipchoge por 34 segundos. También, se convirtió en el primero en bajar de las dos horas y un minuto.

Kiptum obtuvo su segundo (de seis) major, en el que largaron cerca de 45 mil corredores en la salida. Esto a pesar de que el circuito de Chicago presenta diferencias considerables. Sus subidas lo hacen mucho más exigente que, por ejemplo, el de la capital alemana. No obstante, el aspecto climático en Illinois, que contaba con diez grados, una humedad del 50 por ciento y sin apenas viento, algo impropio de la zona, permitieron que el keniata mejorara el crono histórico.

45 mil corredores compitieron en la Maratón de Chicago. Foto: Patrick Gorski-USA TODAY Sports.

Ritmo histórico

El keniata venía pisando fuerte. Venía avisando algo que en cualquier momento podía ocurrir. El año pasado, en Valencia, se convirtió en el tercer hombre más rápido de la histroia, con un tiempo de 2.01:53. Este año, en abril, brilló en Londres y se ubicó a solo 16 segundos del récord de Kipchoge, con 2.01:25. Lleva tres triunfos en tres maratones.

Por esto, en Chicago realizaron una serie de preparaciones. La organización puso liebres para facilitar la gesta. Sin embargo, la cadencia de la salida fue una complicación. El keniata salió con un ritmo imparable. De hecho, solo dos competidores lograron aguantarlo: Ronald Kirui y Daniel Kibet Mateiko, quien entrena habitualmente con Kiptum en Kaptagat. En ese sentido, en el kilómetro 5 llegaron los primeros problemas, pues las liebres no podían igualar al keniata, que terminó alejándose junto a su compatriota y una sola que sí les pudo hacer compañía. Cumplió el primer parcial en 14:26 y llegó al kilómetro 10 en 28:42, proyectándose por debajo del récord mundial.

El ritmo era desaforado y la única liebre que les seguía el paso se quedó atrás. Kiptum estaba decidido y completó una carrera en negativo, mejorando su tiempo en la segunda mitad de la competencia, algo a lo que ya está acostumbrado.

Aún seguía al lado de Mateiko, con quien gesticuló a lo largo de la competencia, sin embargo, este no pudo resistir el cambio de ritmo impuesto en el kilómetro 33. Para tomar referencia, el ganador de 2022, Benson Kipruto, quedó a 93 segundos a mitad de camino y solo pudo pelear por entrar al tercer puesto. Finalmente, terminó la segunda parte en 59:47, en contraste del 1.00:48 de los primeros 21 km.

Llegó sin desgaste evidente, a pesar de correr los últimos 12 kilómetros solo. Incluso, se dio el lujo de celebrar esprintando mientras alzaba los brazos tras conseguir los 2.00:35, sin dudas una gesta histórica. “Estoy muy feliz por el récord del mundo. Me he sorprendido, no me lo esperaba. Mi intención era la de hacer el récord del circuito, no el del mundo, pero me he sentido muy, muy bien”, señaló al finalizar la carrera.

Al ser consultado por si pretendía ser el primer hombre en bajar de las dos horas, evadió la pregunta y respondió que su siguiente objetivo “son los Juegos Olímpicos de París”.