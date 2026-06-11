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    Clínica Las Condes completa primera etapa de aumento de capital y confirma sostenibilidad financiera

    La compañía dijo que durante el período de opción preferente se suscribió el 88,7% de las acciones disponibles, recaudando $70.971 millones.

    Por 
    Patricia San Juan
    Clínica Las Condes completa primera etapa de aumento de capital.

    Clínica Las Condes (CLC) informó este jueves que concluyó la primera etapa de su proceso de aumento de capital, operación acordada en la junta extraordinaria de accionistas del 30 de enero pasado, a un precio de suscripción de $10.000 por acción.

    Precisó que durante el período de opción preferente se suscribió el 88,7% de las acciones disponibles, recaudando $70.971 millones. En dicha junta se aprobó la emisión de 8 millones de nuevas acciones.

    En un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la clínica señaló que “conforme a lo señalado en los estados financieros al 31 de marzo de 2026, donde se informó que CLC había superado levemente el nivel de endeudamiento financiero establecido en sus contratos de emisión de bonos (1,4 veces) lo que en ese momento dio lugar a un default técnico que se debía subsanar dentro de 90 días hábiles contados desde la fecha de divulgación de los mencionados estados financieros, se informa que con esta fecha, la compañía ha subsanado la situación en virtud del resultado obtenido por el aumento de capital”.

    Respecto al destino de los recursos, el gerente general de CLC, Pablo Yarmuch, indicó que “este aumento de capital está diseñado con una mirada de futuro. Por un lado, nos permite reprogramar los pasivos y cerrar las brechas financieras acumuladas de ejercicios anteriores, asegurando la sostenibilidad de la institución. Pero, fundamentalmente, es el motor de nuestro Plan Estratégico 2026–2030, que transforma la forma en que CLC aborda la salud: pasamos de un modelo centrado en el evento clínico a un ecosistema que acompaña al paciente de manera continua, integrando prevención, alta complejidad, experiencia digital y acceso financiero”.

    Resultados del primer trimestre

    A fines de mayo, Clínica Las Condes entregó sus resultados correspondientes al primer trimestre del año, en los que informó que redujo sus pérdidas y estimó que prevé lograr ganancias próximamente. De acuerdo al reporte dado a conocer en ese momento ante la CMF la compañía dijo que anotó un saldo negativo de $6.941 millones en los primeros tres meses de 2026, cifra que, sin embargo, representó una mejora de 71% versus las pérdidas por $23.625 millones registradas en igual periodo de 2025.

    En su reporte CLC destacó que “el primer trimestre de 2026 consolida un punto de inflexión histórico para Clínica Las Condes. Tras una rigurosa fase de estabilización institucional, y a pesar de la estacionalidad de febrero propia del mercado de salud, la compañía ha alcanzado el punto de equilibrio operativo a nivel de Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), validando el éxito definitivo de nuestra estrategia de recuperación de valor”.

    En efecto, el Ebitda anotó una ganancia de $41 millones versus las pérdidas de $25.016 millones del primer trimestre de 2025.

    Más sobre:Clínica Las CondesCLC

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