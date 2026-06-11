El reencuentro de Boric con su gabinete en el lanzamiento de libro de Marcel

Luego de romper la tregua con el gobierno del Presidente José Antonio Kast por los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), el exmandatario Gabriel Boric apareció este jueves en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile para el lanzamiento del nuevo libro de Mario Marcel, su exministro de Hacienda.

Fue la oportunidad también para reencontrarse con parte importante de los colaboradores de su gabinete, luego de su reciente travesía por Alemania, Gales y Londres, desde donde coqueteó con la idea de una futura cruzada para llegar otra vez a La Moneda.

Vestido de camisa celeste y una chaqueta verde oscuro, al frenteamplista se le vio relajado, y dando evidentes muestras de alegría al verse las caras con quienes trabajó mano a mano durante su administración.

En la cita en torno a la presentación del texto “La montaña rusa. Crónica de una crisis y cómo se superó”, Boric tuvo ocasión de compartir con ex secretarios de Estado como Carolina Tohá (Interior) -pareja de Marcel-, Giorgio Boccardo (Trabajo), Antonia Orellana (Mujer), Jessica López (MOP) y Juan Carlos Muñoz (Transportes).

También estuvo la exsubsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza; el ex jefe de gabinete del mandatario, Matías Meza Lopehandía; y el ex jefe de asesores, Felipe Melo.

Uno que se ausentó del lanzamiento fue el sucesor de Marcel en Hacienda, Nicolás Grau, que por estos días enfrenta la ofensiva de la derecha para enjuiciarlo políticamente.

Boric ha estado especialmente activo en la política contingente, ya que además de su declaración pública contra los cobros del CAE, más temprano este mismo jueves compartió una publicación en redes sociales sobre las cifras de la deuda pública bruta de los últimos 20 años, en base a un estudio del centro de pensamiento Fábrica Chile, ligado al Partido Liberal.

En la historia de Instagram se observaba un gráfico sobre la evolución y proyección de las obligaciones financieras contraídas por el Estado de Chile entre 2006 y la actualidad. La imagen muestra una tendencia en ascenso desde el primer gobierno de Michelle Bachelet hasta la actual administración del Presidente José Antonio Kast.

Esto fue leído como otra ofensiva de Boric, ya que el gráfico muestra que durante su administración la deuda pública bruta habría pasado de 37,8% a 41,5% del PIB, un aumento de 3,7 puntos porcentuales en cuatro años. Y porque el estudio proyecta que la deuda pública alcanzará 46,5% del PIB al término del mandato de Kast, lo que supondría un aumento de cinco puntos porcentuales respecto del cierre de su antecesor.

Libro de Marcel

En su flamante libro, el exministro Marcel revisa el periodo marcado por el estallido social, la pandemia y las tensiones económicas y políticas entre 2019 y 2024.

El lanzamiento en la FEN fue moderado por el decano de la facultad, José de Gregorio, y tuvo como invitados para comentar el libro al exministro de Hacienda Andrés Velasco y a Alejandra Mustakis, expresidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile.

“Es un libro que lo que trata es de recordar lo que vivimos económicamente, los shocks que tuvimos, la crisis profunda que sufrimos, pero también las políticas que nos ayudaron a mitigar ese impacto y que finalmente permitieron que en Chile pudiéramos volver a pensar en crecer, superar toda la volatilidad de esos años", explicó el economista sobre su obra.