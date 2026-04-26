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    El keniano Sabastian Sawe pulveriza el récord mundial y hace historia al bajar de las dos horas en el Maratón de Londres

    El atleta se convirtió en la primera persona en romper esa barrera de forma oficial, con un tiempo de 1.59:30. En tanto, Tigst Assefa volvió a superar la plusmarca en la competencia solo para mujeres, con 2.15:41.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Sabastian Sawe rompió el récord mundial en el Maratón de Londres y se convirtió en el primer atleta en bajar de las dos horas.

    El atletismo se apoderó de las calles del mundo. Mientras en Chile se realizó el Maratón de Santiago 2026, que contó con una multitudinaria e histórica participación de 33 mil corredores, en Inglaterra se realizó el Maratón de Londres. Ahí, Sabastian Sawe pulverizó todos las marcas y se convirtió en la primera persona en bajar de las dos horas.

    El keniano rompió el récord de la disciplina y se metió en los libros de historia del deporte. Con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos (1.59:30) en el asfalto británico, consiguió un verdadero hito.

    Sawe superó por más de un minuto el récord de Kelvin Kiptum (2.00:35, en 2023), quien falleció en un trágico accidente automovilístico en febrero de 2024.

    “Lo que llega hoy no es solo para mí, sino para todos nosotros hoy en Londres”, indicó el atleta de 29 años al finalizar la carrera. “Es un día para recordar”, completó.

    No obstante, no fue el único, ya que todo el podio logró superar la plusmarca, en una competencia sin precedentes. El etiope Yomif Kejelcha (1.59:41) y el ugandés Jacob Kiplimo (2.00:28), se quedaron con el segundo y tercer puesto, respectivamente.

    Por otra parte, Tigst Assefa completó el maratón solo para mujeres más rápido de la historia, con un tiempo de 2.15:41. La keiana defendió su título e instauró una nueva marca.

    La marca no oficial de Kipchoge

    Sawe se convirtió en la primera persona en bajar de las dos horas de manera oficial. Sin embargo, existe un antecedente no oificial. Eliud Kipchoge corrió en 1.59:40 en el Prater de Viena, el 10 de octubre de 2023. No osbtante, la marca no fue homologada.

    Su tiempo no fue válido por varios motivos. Fue un reto de INEOS con el objetivo de conseguir el tiempo, por lo que no fue una carrera abierta para otros competidores. La no oficialidad de dicha competencia implicaba diferencia en el reglamento.

    Contó con la ayuda de 41 liebres durante toda la carrera, las que se fueron relevando en turnos de siete para realizar una formación en V (cinco delante y dos detrás) para evitar que el viento lo molestara. En un maratón oficial, las liebres salen al mismo tiempo que los corredores y no pueden volver una vez se han retirado.

    Por otra parte, recibió hidratación, con un agua y geles energéticos, directamente desde bicicletas. Por ende, no debió desviarse para recogerlos, algo común en el resto de maratones. Tampoco hubo técnicos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), algo imprescindible para que World Athletics homologue un récord mundial.

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