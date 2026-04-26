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    Hugo Catrileo brilla con un podio en el Maratón de Santiago mientras Chepkok impone la hegemonía keniata en la capital

    Con un marco de 33.000 corredores inscritos, el deportista nacional finalizó en el tercer lugar de la carrera que hizo vibrar a la Región Metropolitana. En la cima, en tanto, el poderío volvió a ser para la velocidad de los representantes de Kenia. En la categoría femenina de los 42K, la etiope Tigst Belew firmó récord en la historia de la competición.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Hugo Catrileo finalizó en el tercer lugar del Maratón de Santiago 2026 DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    La Región Metropolitana se transformó en el epicentro del atletismo continental con la celebración del Maratón de Santiago 2026, la cita deportiva más multitudinaria del país. Bajo un despliegue organizativo sin precedentes, la capital fue testigo de un hito histórico al convocar a una cifra récord de 33.000 corredores, quienes tiñeron de color las principales arterias de la ciudad.

    En ese escenario, la hegemonía africana volvió a imponer sus condiciones en el asfalto santiaguino. El keniata Cornelius Chepkok se consagró como el gran vencedor de la jornada, cruzando la meta con un ritmo demoledor que le permitió adjudicarse los 42 kilómetros. En el plano local, en tanto, el rugido de la fanaticada fue para Hugo Catrileo. El maratonista chileno ratificó su extraordinario presente al cerrar el podio, logrando un tercer lugar que consolida su posición como uno de los máximos referentes a nivel nacional y sudamericano.

    Catrileo instala a Chile en lo alto

    La jornada comenzó con una largada de alto vuelo en el corazón de la capital. Miles de atletas se congregaron frente al frontis del Palacio de La Moneda, rodeados de una atmósfera de entusiasmo que marcó el inicio de la competencia. Para garantizar la fluidez del flujo de corredores, la organización dispuso de varias oleadas de salida: la máxima exigencia de los 42K abrió los fuegos, seguida por los 10K y, finalmente, el masivo grupo de los 21K. El trazado, que recorrió las principales arterias de comunas como Providencia, Ñuñoa y el sector oriente, ofreció un escenario desafiante para los exponentes de élite.

    Desde los primeros kilómetros, el ritmo fue dictado por un pelotón compacto compuesto casi exclusivamente por los fondistas keniatas. Sin embargo, rápidamente arremetió Hugo Catrileo, quien con una estrategia agresiva logró insertarse rápidamente en el grupo de avanzada. A medida que la carrera avanzaba por las calles capitalinas, el chileno mantuvo la cadencia y el contacto visual con los líderes, sosteniendo la ilusión de un triunfo local hasta que un imprevisto alteró el guion de la prueba.

    El quiebre de la carrera ocurrió en un punto crítico: la estación de hidratación. En plena marcha, Catrileo soltó accidentalmente su botella de agua, perdiendo valiosos segundos al intentar recuperarla. Ese breve lapso fue aprovechado por los corredores africanos para forzar el ritmo y estirar la distancia. Pese a que el nacional intentó darles caza en el último tramo, la brecha ya era irreversible. Finalmente, Catrileo cruzó la meta en el tercer lugar con una marca de 02:10:42, un resultado que, de todos modos, cumple con las expectativas que él mismo había trazado. “Es mi primera vez en los 42 kilómetros, pero tengo una muy buena preparación, así que estoy tranquilo y confiado en que voy a pelear los primeros puestos”, había adelantado el fondista a La Tercera en la previa.

    En lo más alto del podio, Cornelius Chepkok ratificó su jerarquía internacional. El keniata arrasó con un tiempo de 02:09:48, logrando coronarse en suelo chileno y sumando este hito a un currículo que ya destacaba por su regularidad en el circuito europeo, tras haber obtenido el tercer lugar en el Maratón de Alemania y el cuarto en Letonia durante la temporada 2025.

    Cornelius Chepkok es el flamante campeón del Maratón de Santiago 2026. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    En la categoría femenina de los 42K, la gloria también fue para África. Tigst Belew, representante de Etiopía, remató con un récord en la historia de la competición. “Estoy muy feliz, me ayudó mucho la gente cuando iba corriendo”, expresó la ganadora a TVN, canal oficial de la transmisión del Maratón de Santiago 2026.

    Podio nacional en otras categorías

    Otro al que había que seguirle la pista era Carlos Díaz que, en la edición del año pasado, se había proclamado como flamante campeóne en la categoría de 42K. Para este evento, optó por correr en los 21K, ya que viene saliendo de una lesión y está en pleno proceso de readaptación deportiva.

    En ese marco, el otrora monarca finalizó en el podio. “Intenté aguantar el ritmo, pero mis rivales venían muy bien preparados. Me ha tocado ganar, y hoy salí tercero. Hoy estoy feliz con ese rendimiento”, señaló.

    Por otro lado, en los 10K, el dominio fue absoluto para Chile. Diego Uribe agigantó su leyenda en la prueba de menor distancia al conseguir su tercera victoria consecutiva. En un final de infarto que se definió por un “sprint” tremendo en los últimos metros, logró imponerse con un tiempo de 29 minutos y 54 segundos. De igual forma, la triatleta nacional Daniela Moya demostró su supremacía en la modalidad femenil al quedarse con el primer lugar tras cruzar la meta en 35 minutos y 11 segundos.

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    Más sobre:Maratón de Santiago 2026Maratón de SantiagoHugo CatrileoPolideportivoCarlos Díaz

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