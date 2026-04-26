En vivo: Hugo Catrileo busca el podio en el Maratón de Santiago

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La argentina Belén Casetta se queda con el primer lugar en la categoría 21K.

Carlos Díaz se quedó con el tercer puesto de los 21K del Maratón de Santiago. “Intenté aguantar el ritmo, pero mis rivales venían muy bien preparados. Me ha tocado ganar, y hoy salí tercero. Hoy estoy feliz con ese rendimiento”, señaló en diálogo con TVN.

¡Bienvenidos! Ya se desarrollan los últimos kilómetros del Maratón de Santiago.