Hugo Catrileo y sus expectativas en el Maratón de Santiago: “Voy a pelear los primeros puestos”

Hugo Catrileo apunta a lo más alto en su estreno en los 42 kilómetros del Maratón de Santiago.

Hugo Catrileo es una de las grandes atracciones nacionales del Maratón de Santiago. El deportista debutará en los 42 kilómetros de la tradicional prueba, luego de haber obtenido el segundo lugar en los 21, en la edición pasada. Un impulso que le permite atreverse a más y consolidarse en la distancia máxima.

“Vuelvo con las mejores expectativas. Es mi primera vez en los 42 kilómetros, pero tengo una muy buena preparación, así que estoy tranquilo y confiado en que los voy a hacer bien y que voy a pelear los primeros puestos”, declaró el fondista.

En los últimos años, Catrileo se había especializado en medio maratón, con exitosos resultados, pero ahora apuesta por el salto a la distancia completa, respaldado por una preparación enfocada en un gran volumen de kilómetros, trabajo de fuerza y sesiones de alta intensidad, fundamentales para enfrentar una prueba de máxima exigencia.

“Esta temporada la estoy preparando bastante bien, siendo cauto con las carreras que elija y poniéndome desafíos poco a poco más competitivos para poder llegar en óptimas condiciones a los próximos Juegos Panamericanos y, por qué no, a los Juegos Olímpicos”, sostuvo el atleta de Adidas Chile.

Eso sí, no participará en los Juegos Sudamericanos, pues hasta ahora la prueba no está considerada en este megaevento. “Estaban en nuestros planes, pero la Confederación Sudamericana al parecer decidió no incluirlos”, explicó.

Por ello, su calendario está focalizado en diversas pruebas internacionales, pues en julio está contemplado que participe en un maratón en Brasil. “Estaré corriendo en Porto Alegre. Terminando el maratón me pongo en modo carrera, para no perder la forma”, destacó.

Objetivo olímpico

En ese contexto, la principal meta del oriundo de la Región de La Araucanía está en alcanzar un cupo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. “Mi objetivo es ir acercándome a la marca mínima en los próximos meses. Esta carrera es un paso importante dentro de ese proceso”, afirmó.

Para cumplir lo planificado, Catrileo resaltó que los próximos meses serán fundamentales. “París 2024 fue el puntapié inicial de mi carrera como deportista olímpico y por supuesto que la opción de estar en Los Ángeles 2028 es lo que estamos buscando. Desde enero del próximo año empiezan a valer las marcas mínimas, entonces tengo que poder acercarme lo más posible desde la segunda mitad de este año para asegurar una clasificación a través de una marca mínima o, si no se puede, a través del ranking mundial”, expresó.