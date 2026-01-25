Hugo Catrileo asoma como el animador del primer Maratón de La Serena.

La Serena se prepara para albergar, por primera vez, un maratón de 42 kilómetros, evento que se realizará el domingo 16 de agosto de 2026 y que proyecta una participación cercana a los 6 mil atletas en sus distintas distancias.

La competencia, denominada Maratón 42K de La Serena, incluirá recorridos de 5K, 10K, 21K y 42K. Contempla la presencia de corredores de alto rendimiento. Entre los nombres confirmados en la categoría elite destaca el maratonista olímpico Hugo Catrileo, junto a Matías Silva, actual ganador del Maratón de Santiago en los 21K. En damas, sobresale la participación de Margarita Masías, una de las principales fondistas nacionales.

El trazado de la carrera recorrerá distintos sectores de la ciudad. Desde el municipio señalaron que el trabajo conjunto apunta a consolidar este maratón como una fecha permanente dentro de la oferta deportiva de la ciudad.

En cuanto a la premiación, la organización anunció incentivos económicos para los tres primeros lugares, tanto en damas como varones, en las distancias principales. En los 21K, el primer lugar recibirá $600 mil, el segundo $250 mil y el tercero $100 mil. En la maratón completa de 42K, el premio mayor alcanzará $1 millón, seguido de $500 mil y $200 mil para el segundo y tercer puesto, respectivamente. Las inscripciones para el maratón están abiertas en Eventrid.cl.