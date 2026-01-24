SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Por encima de Lewandowski y Kane: Joaquín Niemann entra al ranking de los 100 deportistas mejores pagados del mundo

    El golfista chileno ha logrado entrar entre los atletas con más ingresos en sus años en el LIV.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Por encima de Lewandowski y Kane: Joaquín Niemann entra al ranking de los 100 deportistas mejores pagados del mundo. Christian Petersen

    La temporada 2025 de Joaquín Niemann en el LIV Golf no solo se tradujo en resultados deportivos. El golfista chileno aparece en el ranking de los 100 deportistas mejor pagados del mundo, elaborado por el sitio estadounidense Sportico, convirtiéndose en el único representante nacional en la lista.

    Según el informe, el talagantino se ubica en el puesto 63 del escalafón, con ingresos totales estimados en 47,2 millones de dólares durante el último año. La cifra se explica principalmente por su rendimiento en el circuito saudí, donde logró cinco títulos y finalizó como subcampeón de la clasificación anual.

    El ranking es encabezado por Cristiano Ronaldo, quien lidera con ganancias por 260 millones de dólares. En el segundo lugar aparece el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, con 137 millones, mientras que Lionel Messi ocupa el tercer puesto, con ingresos estimados en 130 millones.

    La posición alcanzada por Niemann lo sitúa por encima de figuras relevantes del deporte mundial, como el futbolista inglés Harry Kane, con 43 millones de dólares, y el polaco Robert Lewandowski, con 38 millones.

    El listado de Sportico también confirma la fuerte presencia del golf entre los deportistas mejor remunerados. Dentro del top 20 aparecen tres jugadores del PGA y el LIV. Jon Rahm ocupa el décimo lugar, con 100,7 millones de dólares, seguido por Rory McIlroy en el puesto 14, con 91,2 millones, y Scottie Scheffler en la posición 16, con 82,9 millones.

    El top 10

    DeportistaDisciplinaPaísGanancias
    Cristiano RonaldoFútbolPortugalUS$ 260 millones
    Saúl ÁlvarezBoxeoMéxicoUS$ 137 millones
    Lionel MessiFútbolArgentinaUS$ 130 millones
    Juan SotoBéisbolRepública DominicanaUS$ 129 millones
    LeBron JamesBásquetbolEstados UnidosUS$ 128 millones
    Karim BenzemaFútbolFranciaUS$ 115 millones
    Stephen CurryBásquetbolEstados UnidosUS$ 105 millones
    Shohei OhtaniBéisbolJapónUS$ 102 millones
    Kevin DurantBásquetbolEstados UnidosUS$ 101 millones
    Jon RahmGolfEspañaUS$ 100 millones

