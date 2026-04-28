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    La Roja es mencionada en demanda contra Lionel Messi y la AFA por incumplimiento de contrato

    La Asociación de Fútbol Argentino enfrenta un litigio judicial debido a que el jugador el Inter Miami no estuvo presente en el amistoso contra Venezuela en octubre de 2025.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    CRISTIAN SOTO/PHOTOSPORT

    La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y Lionel Messi están involucrados en una millonaria demanda que interpuso VID Music Group LLC en Estados Unidos. La compañía decidió comenzar un litigio judicial porque el futbolista del Inter Miami no estuvo presente en el duelo amistoso que se jugó contra Venezuela en octubre de 2025.

    Según detallaron los abogados de la empresa, el ex Barcelona debía estar presente en la cancha por al menos 30 minutos según lo establecido en el contrato. Sin embargo, aquello no sucedió, pues el jugador apareció en uno de los palcos del estadio para ver el duelo junto a su familia.

    Si bien se establecía como una excepción a esta norma que Messi sufriera una lesión, esto quedó descartado, pues al día siguiente fue parte del encuentro entre Inter Miami y Atlanta United, llegando a marcar en dos oportunidades.

    En todo momento, en cada página, se contemplaba la participación de Messi en cada partido. Debía jugar, como mínimo, 30 minutos. El propio contrato establecía consecuencias si Messi no lo hacía”, expresó en conferencia de prensa Ralph Patiño, quien representa al demandante Javier Fernández, dueño de VID Music Group LLC.

    “Mister Chiqui Tapia -así lo llamó- le dijo (a Fernández): ‘Vamos a darte dos partidos en octubre por 3,5 millones de dólares cada uno y otros dos en junio por 5 millones cada uno””, agregó Patiño en declaraciones compartidas a Clarín.

    La mención a la Roja

    Patiño también dejó ver que fueron engañados por la AFA: “Había una ventana de 45 días entre la primera conversación con el señor Fernández y el partido con Venezuela. Creemos que fue parte del esquema que Tapia y su equipo elaboraron: consigamos un productor musical que invierta millones de dólares en nuestros partidos y que tenga 45 días para promoverlo con el marketing, acordar la transmisión de TV, y tomemos su dinero”.

    Así mismo, expuso que en Argentina les habían prometido a Brasil como rival inicial y que Chile aparecía como segunda opción. “Primero fue Chile, luego Perú, más tarde Paraguay y finalmente, con 40 días por delante, le dijeron que habían cerrado con los suplentes de Venezuela. A pesar de todo, VIDMG decidió seguir hacia adelante”, apuntó.

    La evidencia mostrará que su contrato con la AFA le exigía jugar salvo lesión, y que la única razón por la que no jugó (contra Venezuela) es porque al día siguiente jugaba para Inter Miami. Lo que me resulta surrealista como abogado es que estaba sentado en un palco con su esposa e hijos que el señor Fernández pagó por 7.500 dólares, además de los 13 millones que invirtió en el acuerdo global”, complementó.

    Por último, admitió que Messi no firmó ningún contrato, pero “sí promocionó el juego”, por que eso puede ser un antecedente clave en el juicio.

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