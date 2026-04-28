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    La Roja ya conoce el día y la hora en la que enfrentará a Portugal de Cristiano Ronaldo

    La selección europea usará a Chile como uno de sus últimos encuentros amistosos preparatorios antes de su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Cristiano Ronaldo

    La selección chilena tendrá en junio un amistoso de lujo: enfrentará de visita a Portugal, que contará con sus estrellas que disputarán el próximo Mundial de Norteamérica 2026. El equipo comandado por Cristiano Ronaldo ajusta los últimos detalles para la cita planetaria y utilizará a la Roja como uno de sus últimos amistosos previos al torneo.

    Los lusos confirmaron este lunes la fecha y hora de su partido ante Chile: será el próximo sábado 6 de junio a las 13:45 horas de nuestro país, en el Estadio Nacional de Portugal en Oeiras, cerca de Lisboa.

    Cabe destacar que uno de los oponentes más fuertes que tendrán los portugueses en la fase de grupos del torneo es Colombia, por este motivo quieren enfrentar una selección sudamericana antes de ese encuentro decisivo.

    Foto: UEFA

    CR7 y compañía forman parte del Grupo H de la Copa del Mundo, en el que también están los combinados de República Democrática del Congo y Uzbekistán.

    Chile no convence

    Lamentablemente, el presente de la selección chilena está muy lejos de la elite mundial. Ya eliminados de Norteamérica 2026, se han disputado una serie de amistosos sin demasiada relevancia.

    En ese contexto, la fecha FIFA de marzo dejó varias dudas, ya que se obtuvo un triunfo por 4-2 ante Cabo Verde, pero en el segundo duelo el equipo entrenado por Nicolás Córdova sufrió una estrepitosa caída contra Nueva Zelanda por 4-1.

    Con esos antecedentes llegará la Roja al partido contra Portugal y sus figuras, con la misión de mejorar lo que se vio en marzo.

    Más sobre:FútbolSelección chilenaLa RojaPortugalCristiano Ronaldo

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