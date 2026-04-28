Compra y venta de autos chocados: ¿Qué hay detrás de los allanamientos en que detuvieron a Kaminski?

Allanamientos en Puente Alto y otras comunas de la Región Metropolitana, además de operativos en las regiones de Valparaíso y O’Higgins, culminaron con 18 detenidos y la incautación de 43 vehículos de alta gama.

La llamada Operación Rey David consideró un trabajo simultáneo de equipos de la Policía de Investigaciones en casi 30 propiedades, entre ellas el domicilio de Francisco Kaminski en Las Condes.

El operativo obedeció a una indagatoria de la Fiscalía Metropolitana Sur por delitos económicos asociados a la venta irregular de automóviles.

El despliegue se centró en las dependencias de Cincar en Puente Alto, un negocio de compra y venta de vehículos chocados que se difunden en redes sociales como “los más baratos del mercado”.

También hubo diligencias de la PDI en la Notaría Mabel Llano Díaz, en la misma comuna.

Kaminski reconoció ser objeto de interés en la causa por haber comprado un vehículo en el negocio que lidera David Israel y Cincar auspició un programa que el comunicador mantuvo en La Red hace un tiempo.