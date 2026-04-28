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    De Quiroz a la CUT: la apretada agenda que realiza en estos días la misión de economistas del FMI en Chile

    El staff que hace el reporte en el contexto del Artículo IV sobre Chile ya se encuentra en el país para recabar información, en medio de la discusión sobre los efectos del proyecto de la megarreforma impulsada por el gobierno. Pulso tuvo acceso a la agenda de la entidad.

    Rodrigo CárdenasPor 
    Rodrigo Cárdenas
    FMI afirma que Chile puede acelerar su crecimiento, pero advierte que no alcanzará las tasas de los 90 DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En febrero de 2025, el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) entregó su último análisis sobre Chile en el contexto del llamado Artículo IV, que es una evaluación periódica que realiza el FMI a sus países miembros. A más de un año de ese último informe, el staff de la institución está por estos días en Chile para actualizar este informe, justo en medio de la discusión sobre la megarreforma que lleva adelante el Ejecutivo.

    Si bien este análisis es anual, y la última visita se hizo a fines de 2024, al tener Chile acceso a la Línea de Crédito Flexible, se puede extender el plazo entre un informe y otro hasta 18 meses, opción que se tomó para poder analizar la situación actual del país ya con las nuevas autoridades en ejercicio.

    La llegada de esta misión fue ratifica a Pulso hace dos semanas por la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Dora Iakova, quien al responder sobre su opinión de la megarreforma dijo que “enviaremos una misión a Santiago a finales de este mes para poder evaluar las medidas con mayor detenimiento; además, tendremos que ver cuál es el resultado de los debates en el Congreso”.

    Y esa misión llegó a Chile la semana pasada. Según información recogida por Pulso, desde mediados de la semana pasada ya están en Chile la jefa de la misión, Andrea Schaechter, y los miembros del staff, Si Guo, Myrto Oikonomou, Jocelyn Boussard y Bikas Joshi.

    Entre las principales reuniones se cuenta la realizada este lunes con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, donde se abordó la situación fiscal de Chile y se compartieron algunos de los elementos que estarían en la declaración final del organismo.

    Previo a esto, hubo varias reuniones de trabajo con parte de los equipos de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y Hacienda, encargados de las proyecciones macroeconómicas, de la Oficina de Deuda, del mercado de capitales y del plan de reconstrucción.

    También este lunes se reunieron a las 12:30 horas con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en particular con su presidente José Manuel Díaz, para hablar del mercado laboral, la visión de la multisindical sobre los planes del gobierno y las medidas que consideran prioritarias.

    Durante la tarde de ayer, el grupo encabezado por Schaechter también se juntaron con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). En la cita estuvieron la presidenta de los empresarios, Susana Jiménez, el gerente de estudios, Cristóbal Gamboni y el director del Centro de Políticas Públicas, Jorge Lira.

    También estos días, el FMI se reunió con el ministro del Trabajo, Tomás Rau y con personeros del Servicio de Impuestos Internos (SII).

    Schaechter ya estuvo en Chile en enero pasado, donde se reunió con alguna de las, entonces, futuras autoridades.

    Las citas de hoy y mañana

    Durante la jornada de este martes, el grupo de expertos internacionales se reunió a primera hora con el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, donde se revisarían las proyecciones para el cobre y el litio; las estimaciones de producción de la firma y su posición financiera.

    Luego, hubo una cita con el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Ignacio Mujica, dónde se iba a abordar la agenda estratégica de la institución y el futuro de la idea de crear la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (Afide).

    Los representantes del FMI también tendrán citas con el director de la Unidad De Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez y con miembros del Ministerio de Medioambiente.

    Para este miércoles están contempladas además reuniones con personeros de la Superintendencia de Pensiones y con la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, quien además tiene la calidad de gobernador en representación de Chile ante el Fondo.

    Se espera que el informe preliminar del staff esté en junio o julio y un par de meses después la declaración del directorio ejecutivo.

    Más sobre:EconomíaFMIArtículo IV

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