SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    FMI pone bajo la lupa la megarreforma del gobierno de Kast y advierte ante propuesta de baja de impuestos

    "Las rebajas fiscales permanentes sustanciales deben compensarse con medidas permanentes de aumento de los ingresos o con las correspondientes medidas de gasto", dijo a Pulso la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Dora Iakova.

    Por 
    Emiliano Carrizo
     
    Rodrigo Cárdenas
    Dora Iakova, subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Erin Scott

    El Fondo Monetario Internacional (FMI) espera analizar en detalle el proyecto de megarreforma que presentó esta semana el gobierno del Presidente José Antonio Kast, donde se incluyen medidas como la baja del impuesto a las empresas y la reintegración del sistema de forma gradual.

    Sin embargo, el FMI ya entregó una advertencia a la espera de que comience el debate en el Congreso, donde estará el detalle de la iniciativa y del informe financiero.

    “El gobierno acaba de presentar al Congreso un proyecto de ley en el que se proponen una serie de recortes fiscales, y este se está debatiendo actualmente en el Congreso. Se presentó ayer mismo. Así que todavía estamos analizando los detalles del proyecto de ley”, dijo la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Dora Iakova al responder una consulta de Pulso durante la conferencia de prensa llevada a cabo este viernes.

    Además, Iakova anunció que “enviaremos una misión a Santiago a finales de este mes para poder evaluar las medidas con mayor detenimiento; además, tendremos que ver cuál es el resultado de los debates en el Congreso”.

    Esa misión es la que estará encargada además de realizar el informe del Artículo IV sobre el país.

    Sin embargo, de cara al inicio del debate legislativo y de los técnicos de cada sector, Iakova planteó la necesidad de compensación de los ingresos que se dejan de recaudar por bajar impuestos.

    “En términos generales, diría que las rebajas fiscales permanentes, especialmente las rebajas fiscales permanentes sustanciales, deben compensarse con medidas permanentes de aumento de los ingresos o con las correspondientes medidas de gasto”, dijo.

    La autoridad del FMI respaldó su alerta en el contexto de que es “importante” compensar una menor recaudación “para mantener esa sostenibilidad y mantenerla por debajo del 45% (de deuda pública del PIB), que es la norma en Chile”.

    Más sobre:EconomíaFMI

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de Apelaciones da la razón a Wom en demanda contra Claro por competencia desleal

    Caso Primus: CMF sanciona a Deloitte y a uno de sus socios por “deficiencias en auditoría de estados financieros”

    Salario mínimo: CUT ratifica ante el gobierno que alza debe ser mayor al IPC y pacta reunión con la Dirección del trabajo por 40 horas

    Telecanal suspenderá transmisiones por 7 días y finaliza programación de señal rusa RT

    Roberto Angelini por proyecto Las Salinas: “De haber contado con condiciones más favorables, podría haber avanzado hace años”

    Sichel afirma que el Mineduc está evaluando la posibilidad de postergar o suspender traspaso de los colegios de Ñuñoa al SLEP

    Lo más leído

    1.
    Senado de Estados Unidos despeja el camino para millonario proyecto minero del grupo Luksic en ese país

    Senado de Estados Unidos despeja el camino para millonario proyecto minero del grupo Luksic en ese país

    2.
    Schmidt-Hebbel considera “muy caro fiscalmente” la rebaja de contribuciones en vivienda de adultos mayores

    Schmidt-Hebbel considera “muy caro fiscalmente” la rebaja de contribuciones en vivienda de adultos mayores

    3.
    Árbitro da la razón a LarrainVial: fallo declara incumplimiento doloso de sociedades de Antonio Jalaff en el caso del Fondo Capital Estructurado I

    Árbitro da la razón a LarrainVial: fallo declara incumplimiento doloso de sociedades de Antonio Jalaff en el caso del Fondo Capital Estructurado I

    4.
    Telecanal suspenderá transmisiones por 7 días y finaliza programación de señal rusa RT

    Telecanal suspenderá transmisiones por 7 días y finaliza programación de señal rusa RT

    5.
    Eliminar contribuciones para adultos mayores cuesta US$200 millones y Ejecutivo repondrá US$130 millones a Fondo Municipal

    Eliminar contribuciones para adultos mayores cuesta US$200 millones y Ejecutivo repondrá US$130 millones a Fondo Municipal

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Stephanie Vaquer este fin de semana en WrestleMania 42

    A qué hora y dónde ver a Stephanie Vaquer este fin de semana en WrestleMania 42

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    Sichel afirma que el Mineduc está evaluando la posibilidad de postergar o suspender traspaso de los colegios de Ñuñoa al SLEP
    Chile

    Sichel afirma que el Mineduc está evaluando la posibilidad de postergar o suspender traspaso de los colegios de Ñuñoa al SLEP

    “Celebro que hayan recapacitado”: oposición valora que gobierno no ponga límite de edad a la gratuidad en educación

    Fernández Larios permanece en libertad, a la espera de audiencia fijada para agosto, luego de ser detenido por el ICE en EE.UU.

    Corte de Apelaciones da la razón a Wom en demanda contra Claro por competencia desleal
    Negocios

    Corte de Apelaciones da la razón a Wom en demanda contra Claro por competencia desleal

    Caso Primus: CMF sanciona a Deloitte y a uno de sus socios por “deficiencias en auditoría de estados financieros”

    Salario mínimo: CUT ratifica ante el gobierno que alza debe ser mayor al IPC y pacta reunión con la Dirección del trabajo por 40 horas

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría
    Tendencias

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Qué se sabe del arresto del cantante D4vd, tras meses de investigaciones por el hallazgo de un cadáver en su auto

    Amor y tragedia: qué se sabe de la francesa de 86 años detenida por el ICE en EEUU, tras reunirse con su amor de joven

    El ganador enfrentará a Santiago Wanderers: la Champions League juvenil ya tiene a sus finalistas
    El Deportivo

    El ganador enfrentará a Santiago Wanderers: la Champions League juvenil ya tiene a sus finalistas

    “La noticia del siglo”: Lionel Messi sorprende al transformarse en el nuevo dueño de un club español

    Celebran por partida doble: el millonario premio que se embolsaron la UC, Coquimbo y Audax por sus triunfos coperos

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    José Manuel Lattus lanza su colaboración con Manuel García
    Cultura y entretención

    José Manuel Lattus lanza su colaboración con Manuel García

    Bob Dylan y The Beatles: el libro que rescata el lazo volcánico que reinventó el rock

    La gira acústica de Los Bunkers llega a su fin: “Se fue transformando a medida que íbamos avanzando”

    Presidente peruano desiste de firmar contrato para la compra de cazas F-16 Block 70
    Mundo

    Presidente peruano desiste de firmar contrato para la compra de cazas F-16 Block 70

    Un crucero transita por el estrecho de Ormuz tras su reapertura

    Parlamento de Portugal prohíbe izar banderas “ideológicas” en edificios públicos, incluyendo las LGTBI

    El club de los reparadores
    Paula

    El club de los reparadores

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico