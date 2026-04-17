FMI pone bajo la lupa la megarreforma del gobierno de Kast y advierte ante propuesta de baja de impuestos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) espera analizar en detalle el proyecto de megarreforma que presentó esta semana el gobierno del Presidente José Antonio Kast, donde se incluyen medidas como la baja del impuesto a las empresas y la reintegración del sistema de forma gradual.

Sin embargo, el FMI ya entregó una advertencia a la espera de que comience el debate en el Congreso, donde estará el detalle de la iniciativa y del informe financiero.

“El gobierno acaba de presentar al Congreso un proyecto de ley en el que se proponen una serie de recortes fiscales, y este se está debatiendo actualmente en el Congreso. Se presentó ayer mismo. Así que todavía estamos analizando los detalles del proyecto de ley”, dijo la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Dora Iakova al responder una consulta de Pulso durante la conferencia de prensa llevada a cabo este viernes.

Además, Iakova anunció que “enviaremos una misión a Santiago a finales de este mes para poder evaluar las medidas con mayor detenimiento; además, tendremos que ver cuál es el resultado de los debates en el Congreso”.

Esa misión es la que estará encargada además de realizar el informe del Artículo IV sobre el país.

Sin embargo, de cara al inicio del debate legislativo y de los técnicos de cada sector, Iakova planteó la necesidad de compensación de los ingresos que se dejan de recaudar por bajar impuestos.

“En términos generales, diría que las rebajas fiscales permanentes, especialmente las rebajas fiscales permanentes sustanciales, deben compensarse con medidas permanentes de aumento de los ingresos o con las correspondientes medidas de gasto”, dijo.

La autoridad del FMI respaldó su alerta en el contexto de que es “importante” compensar una menor recaudación “para mantener esa sostenibilidad y mantenerla por debajo del 45% (de deuda pública del PIB), que es la norma en Chile”.