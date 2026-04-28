Estadio, política y relación con la ANFP: las claves para entender los movimientos en el directorio de Azul Azul

Azul Azul definió la conformación de su nuevo directorio. La junta ordinaria de accionistas permitió oficializar la integración de la mesa directiva de la concesionaria que administra a Universidad de Chile. La última semana estuvo semana marcada por la salida de Michael Clark y el cambio en la presidencia de la sociedad anónima. Cecilia Pérez será su sucesora.

Entre los nombres que se incorporan al organismo destacan Pablo Silva, Juan Francisco Aylwin y José Miguel Insulza, quienes llegan en un contexto de ajustes en la gobernanza del club estudiantil laico. Los tres representan perfiles distintos. Son figuras con una amplia gama contactos y conocimiento del ámbito público y privado.

Además, la presencia de nombres como, por ejemplo, Insulza se proyecta como una contraparte política y estratégica frente a la figura de Pérez.

Por las acciones Serie A, los designados fueron Héctor Humeres y Andrés Weintraub, quienes continúan en sus cargos en representación de la Casa de Estudios. En tanto, por las acciones Serie B, el directorio quedó integrado por Cecilia Pérez, Cristián Aubert, Juan Francisco Aylwin, Roberto Nahum, Miguel Berr, Aldo Marín, José Ramón Correa, José Miguel Insulza y Pablo Silva.

Este martes se llevó a cabo la junta de accionistas de Azul Azul. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Insulza y su arribo tras dejar el Senado

El nombre con la trayectoria de más peso que se suma al directorio es José Miguel Insulza. El abogado de 82 años dejó el Senado el pasado 11 de marzo. Asumirá su nueva función en la concesionaria poco más de un mes después de finalizar su período legislativo.

El exministro llega a la instancia nombrado por el accionista José Ramón Correa. Fue ministro secretario general de la Presidencia y de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y, posteriormente, asumió el Ministerio del Interior bajo la administración de Ricardo Lagos. Más tarde se desempeñó como secretario general de la OEA, cargo que ocupó durante una década. Su último rol en la política nacional fue el de senador por la región de Arica y Parinacota.

En el ámbito personal, Insulza ha manifestado en reiteradas ocasiones su vínculo con Universidad de Chile, equipo del que se declara hincha desde su infancia.

El otrora ministro del Interior de Ricardo Lagos llegó a la máxima instancia de la sociedad anónima laica de la mano de su colega José Ramón Correa. El profesional que compró el paquete accionario que puso a la venta la familia Schapira recibió el sí de quien fuera Secretario General de la OEA durante la semana pasada y tras el Clásico Universitario se lo oficializaron a sus cercanos.

A esas alturas ya tenían claro cuál sería el rol del militante del Partido Socialista: trabajar en la búsqueda del terreno que albergue el coloso de los dirigidos por Fernando Gago. Aunque los lineamientos del mencionado proyecto comenzaron hace ya bastante tiempo, bajo el mandato del expresidente Michael Clark, Correa es uno de sus principales promotores.

Insulza además se llevará el peso mediático de este proyecto y sabe de la importancia del mismo pues es fanático del equipo del cual ahora es director. “Desde chico soy hincha de la U y he visto todos los campeonatos que hemos ganado. Cuando estuve en el exilio no ganamos nada, así que no hubo nada que perderse”, aseguró en entrevista con La Tercera.

En dicho diálogo reveló también que “soy un devoto del fútbol y por suerte me han tocado partidos muy importantes. Estuve en el Estadio Nacional cuando Leonel Sánchez noqueó a un italiano en el Mundial del 62. También fui al estadio para la final de la Copa América en Chile y cuando Zidane le pegó el cabezazo a Materazzi... Estuve en el estadio el día que Maradona metió el gol con la mano a Inglaterra“.

Aylwin entra a Azul Azul

Otro de los ingresos que marca la nueva etapa de la concesionaria es el de Juan Francisco Aylwin, periodista y ejecutivo con trayectoria en el ámbito de las comunicaciones corporativas. El hijo menor del expresidente Patricio Aylwin llega al directorio de la mano de Cecilia Pérez.

Entre sus cargos más relevantes se cuentan el de director de Asuntos Públicos de la Compañía Chilena de Comunicaciones, gerente de Comunicaciones de IBM Chile, director de Relaciones Institucionales de Telefónica Chile y director ejecutivo de Fundación Telefónica en el país.

Además, mantiene un rol activo como director de la Fundación Patricio Aylwin. Tras el fallecimiento de su padre en 2016, asumió la vocería familiar, lo que lo ha mantenido en contacto frecuente con los medios de comunicación.

Aunque su trayectoria se ha concentrado en el ámbito corporativo, también registra una experiencia vinculada al deporte. Fue secretario general del comité organizador de la Copa América de 1991, torneo que se disputó en Chile.

Su experiencia en el mundo corporativo y político prometen ser de gran ayuda para el directorio de Azul Azul, que busca crear lazos con entidades que le permitan avanzar en proyectos como el mismo estadio propio.

Silva vuelve al CDA

Un nombre que retorna a la estructura dirigencial de Universidad de Chile es Pablo Silva, quien ya tuvo un rol relevante durante la etapa en que Carlos Heller encabezó la concesionaria. El ingeniero comercial fue una de las figuras cercanas al empresario durante ese período. Al interior del fútbol lo conocen como el “Puma” Rodríguez, por su parecido al artista venezolano. Sin embargo, al ejecutivo no le agrada el apodo.

Se desempeñó como director ejecutivo del club. En su paso por la institución participó en procesos de contratación de jugadores, tales como el arribo de Yeferson Soteldo. Por este último fue muy criticado, ya que en aquella oportunidad los azules firmaron un préstamo de US$ 500 mil por el venezolano, con una opción de compra de US$ 1.500.000.

Su salida de la U se produjo tras discrepancias con el entonces gerente técnico Ronald Fuentes. Posteriormente, Silva continuó vinculado al fútbol. En los últimos años trabajó en cargos de gestión dentro de la ANFP. Ese recorrido dentro de la actividad es uno de los elementos que explican su retorno al directorio de Azul Azul.

La reconfiguración del directorio

La semana pasada, Michael Clark comunicó su renuncia a la presidencia de Azul Azul. El ingeniero salió en medio de una serie de cuestionamientos y sanciones aplicadas por la Comisión para el Mercado Financiero.

Durante el proceso de definición de los integrantes del directorio también se presentó la candidatura de Ricardo Hernández, quien buscaba incorporarse a la instancia. Sin embargo, su nombre no obtuvo los respaldos necesarios.

Tras la definición del nuevo directorio, el siguiente paso era la elección de la presidencia de la concesionaria. Cecilia Pérez asumirá la conducción de Azul Azul. Su nombramiento marca un cambio, tanto por su perfil político como por el hecho de que se convertiría en la primera mujer en encabezar un club de Primera División.