Está de vuelta en la U: mano derecha de Carlos Heller se anota como director de Azul Azul

Universidad de Chile se prepara para los cambios de su directiva. Este martes se realiza una nueva Junta de Accionistas de Azul Azul después de la renuncia de Michael Clark a la presidencia de la concesionaria.

En esta jornada se espera que Cecilia Pérez sea quien tome las riendas de la directiva, en una mesa donde también habrá novedades.

Una de ellas es el regreso de Pablo Silva, quien fue la mano derecha de Carlos Heller durante su periodo a cargo, teniendo entre sus fichajes de más renombre la llegada de Yeferson Soteldo.

Silva llegó a ser director ejecutivo en su paso por la U, pero acabó dando un paso al costado tras tener algunas discrepancias con Ronald Fuentes, quien en ese entonces cumplía la función de gerente técnico.

Otro de los refuerzos que se esperan es la de Francisco Aylwin, hijo menor del expresidente Patricio Aylwin.

El periodista llega a la concesionaria de la mano la mencionada exministra Cecilia Pérez. Su trayectoria profesional está más vinculada a la comunicación corporativa. Ha sido Director de Asuntos Públicos de la Compañía Chilena de Comunicaciones, Gerente de Comunicaciones de IBM Chile, Director de Relaciones Institucionales de Telefónica Chile y Director Ejecutivo de Fundación Telefónica en Chile, entre otros cargos ejecutivos.

Además, tiene un rol activo como Director de la Fundación Patricio Aylwin y desde la muerte de su padre en 2016 asumió la vocería familiar, por lo que su relación con los medios de comunicación es frecuente. No obstante, tuvo una experiencia vinculada a la gestión deportiva: fue secretario general del comité organizador de la Copa América 1991, la que se realizó en nuestro país.

El nombre de Francisco Aylwin Oyarzún se suma al de José Miguel Insulza. El otrora parlamentario llegará a la máxima instancia de la sociedad anónima estudiantil nombrado por el nuevo accionista José Ramón Correa.

El Exsecretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es fanático del equipo del cual será director. También siempre ha cultivado su lado futbolero. “Desde chico soy hincha de la U y he visto todos los campeonatos que hemos ganado. Cuando estuve en el exilio no ganamos nada, así que no hubo nada que perderse”, aseguró en entrevista con La Tercera.