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    Del Senado a la U: José Miguel Insulza se convertirá en nuevo director de Azul Azul

    El exvicepresidente de Chile y exsecretario general de la OEA llega a la mesa estudiantil como representante del nuevo accionista José Ramón Correa, tras una larga trayectoria política.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    José Miguel Insulza asumirá como director de la U. Foto: Patricio Fuentes/LaTercera. PATRICIO FUENTES Y.

    Dejó el Senado el pasado 11 de marzo y 45 días después asumirá su nueva labor: José Miguel Insulza (82 años) se transformará este martes en nuevo director de la concesionaria que maneja los destinos de Universidad de Chile, Azul Azul.

    El otrora parlamentario llegará a la máxima instancia de la sociedad anónima estudiantil nombrado por el nuevo accionista José Ramón Correa. La idea primaria es que el actual militante del Partido Socialista sea la contraparte de Cecilia Pérez en el directorio estudiantil. En el club tampoco descartan que compita por la presidencia de dicho organismo.

    Sin embargo, esto último es más difícil que se concrete, pues para ello necesita que al menos un ejecutivo nombrado por el ahora renunciado Michael Clark no le entregue su apoyo a Pérez y se incline por Insulza. Eso solo se sabrá una vez que se conforme dicha instancia tras la Junta de Accionistas que se realizará este martes 27 de abril en el Centro Deportivo Azul.

    Reunión que comenzará a las 9 de la mañana en La Cisterna y que no solo tendrá la presencia de ambos personeros políticos, también marcará la salida definitiva de Clark, quien presidió a los universitarios en los últimos años y quien recibió una fuerte sanción de la Comisión para el Mercado Financiero por irregularidades.

    Foto: Dedvi Missene. Dedvi Missene

    “Desde chico soy hincha de la U”

    José Miguel Insulza es fanático del equipo del cual será director. También siempre ha cultivado su lado futbolero. “Desde chico soy hincha de la U y he visto todos los campeonatos que hemos ganado. Cuando estuve en el exilio no ganamos nada, así que no hubo nada que perderse”, aseguró en entrevista con La Tercera.

    En dicho diálogo reveló también que “soy un devoto del fútbol y por suerte me han tocado partidos muy importantes. Estuve en el Estadio Nacional cuando Leonel Sánchez noqueó a un italiano en el Mundial del 62. También fui al estadio para la final de la Copa América en Chile y cuando Zidane le pegó el cabezazo a Materazzi... Estuve en el estadio el día que Maradona metió el gol con la mano a Inglaterra“.

    El año 2014, quien fuera secretario general de la OEA realizó una charla en el CDA, donde les manifestó al plantel de ese entonces que aprovecharan su día a día, pues “cada momento debe tener un significado en sí porque ciertamente uno quiere que le vaya bien, pero también puede pasar lo contrario. Pero yo les deseo que les vaya bien, aprovechando cada momento que la vida les de de manera consistente y sistemática. Preparándose para lo que viene, pero sacándole el jugo a las cosas que hace”.

    Más conocido como el “Panzer”, Insulza es abogado y fue subsecretario y ministro en el gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Bajo el mandato del Presidente Ricardo Lagos, asumió la cartera de Interior y llegó a ser Vicepresidente de la República. Militante del Partido Socialista su último cargo público fue senador por la región de Arica y Parinacota y pese a que compitió por el escaño que otorgaba Valparaíso, en la pasada elección parlamentaria del año pasado, no logró llegar nuevamente al parlamento.

    Mira parte de la charla de Insulza en el CDA:

    Más sobre:La UUniversidad de ChileAzul AzulJosé Miguel InsulzaLiga de PrimeraJunta de AccionistaFútbol

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