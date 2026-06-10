Cuándo, dónde y contra quién debutan los equipos sudamericanos en el Mundial 2026

El Mundial ya está aquí. Este jueves 11 de junio, la cita de Canadá, Estados Unidos y México se inaugura con el duelo entre aztecas y Sudáfrica (15 horas) y 48 equipos comenzarán a soñar con levantar el trofeo más importante del planeta.

Entre ellos, están los países sudamericanos. Argentina y Brasil siempre son candidatos a pelear el título, pero Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay prometen ser grandes animadores de la cita que organiza la FIFA en Norteamérica.

Por lo mismo, el debut de los clasificados de la Conmebol genera expectativas y en un acontecimiento de esta naturaleza, donde no está la Roja, las miradas de nuestro país se posan en las naciones más cercanas. Las mismas, que ya tienen programación para su debut en la cita 2026.

Cuándo debutan los equipos sudamericanos en el Mundial 2026

La primera oncena sudamericana en competir en el Mundial 2026 será Paraguay. Los guaraníes enfrentarán a uno de los anfitriones, Estados Unidos, por el grupo D, este viernes 12 de junio, a las 21 horas. El duelo será transmitidos por Directv y Chilevisión y se jugará en Los Ángeles, Estados Unidos.

Un día después, el sábado 13 de junio, será le turno de Brasil en Nueva York (Estados Unidos). El equipo dirigido por Carlo Ancelotti y liderado por Neymar hará su estreno en el Grupo C, frente a Marruecos, y está programado para las 18 horas del día señalado. El partido también será emitido por Directv y Chilevisión.

Si albirrojos y pentacampeones tienen duros cruces en sus primeros 90 minutos, los ecuatorianos no se quedan atrás. La Tri saltará a la cancha el domingo 14 de junio, a las 19 horas, para enfrentar a uno de los cuadros fuertes de África: Costa de Marfil. El cotejo que será válido por el Grupo E será televisado por Directv y Chilevisión. Se jugará en Filadelfia, Estados Unidos.

Habrá que esperar hasta el lunes 15, para ver el Uruguay de Marcelo Bielsa en acción. Los dirigidos por el adiestrador argentino jugarán su primer partido en Miami, ante Arabia Saudí, y lo harán a las 18 horas. Los 90 minutos válidos por el Grupo H serán vistos por las pantallas de Directv y Chilevisión.

Foto: Pepe Alvujar/Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

El martes 16 de junio, en horario estelar, Lionel Messi y sus compañeros iniciarán la defensa del título que obtuvieron en Qatar 2022. Argentina enfrentará a Argelia, a las 21 horas, en el duelo que inaugurará el grupo J, y también las pantallas de Directv y Chilevisión serán las encargadas de traer todos los detalles a nuestros televisores desde Kansas City.

Finalmente, el miércoles 17 de este mes, Colombia dirá presente en la fiesta universal. Los cafeteros enfrentarán a Uzbekistán, a las 22 horas, en partido válido por el Grupo K. El compromiso será visto en nuestro país por las señales de Directv y Chilevisión y se desarrollará en Ciudad de México.