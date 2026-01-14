Capital inicial de $ 1 millón: Romántico Viajero, la sociedad que le compró las acciones de Azul Azul a la familia Schapira

Un porcentaje importante de Azul Azul cambia de manos. Daniel Schapira y su hijo Eduardo dejan la concesionaria y traspasan el 21,44 por ciento de la propiedad de la concesionaria que administra a Universidad de Chile. La porción queda, ahora, en manos de Romántico Viajero Spa, firma que tiene como rostro visible a José Ramón Correa, director de la concesionaria y quien alcanzó mayor notoriedad pública como abogado del club en la disputa con Colo Colo a fines de la temporada 2024, y en la defensa de los hinchas estudiantiles que fueron víctimas de violentas agresiones en Avellaneda, durante la revancha con Independiente por la Copa Sudamericana.

La operación es millonaria. Involucra el pago de US$ 7,5 millones a los anteriores propietarios del paquete accionario. En la práctica, además, recompone el escenario en la mesa laica, en la que, literalmente, la oposición se reduce al mínimo. Considerando que Clark, mediante Sartor, el 63 % por ciento de los títulos, la afinidad con Correa supone un bloque compuesto por el 85 % de los papeles.

En la concesionaria evitan referirse oficialmente por ahora al asunto. Sin embargo, señalan que la transacción se financió con recursos propios de José Ramón Correa y con una parte muy importante que el abogado consiguió mediante un crédito. Además, agregan que es una operación que se hizo en la Bolsa, por lo que existe un desembolso real del dinero involucrado.

¿Qué es Romántico Viajero Spa, la sociedad que reemplazó a los Schapira en Azul Azul?

Romántico Viajero es una Spa. Es decir, una sociedad por acciones, una empresa compuesta por una o más personas naturales o jurídicas. Hasta el momento, se desconoce su composición. Es decir, quienes acompañan a Correa en el emprendimiento y, por cierto, cómo se financia. Es, de hecho, la razón que esgrimen los directores ligados a la Casa de Estudios para evitar entregar una opinión en relación al movimiento.

José Ramón Correa. (Foto: Gentileza de Azul Azul). Nicolas Maldonado

La constitución de Romántico Viajero Spa fue publicada el 21 de noviembre de 2025. En el documento notarial se establecen los objetos. “Inversión de recursos, por cuenta propia o ajena, en toda clase de bienes corporales o incorporables, muebles o inmueble, con el objeto de percibir sus frutos o rentas”, plantea el primero. “La inversión en toda clase de sociedades, joint ventures, asociaciones y otras entidades con fines de lucro”, consigna el segundo. “En general, realizar toda otra actividad o negocios relacionados con el giro antes descritos y que de común acuerdo fijen los socios”.

En el documento se establece el capital social en un millón de pesos, divididos en 100 acciones, sin valor nominal, todas de una misma serie.

“Por el presente acto, don José Ramón Correa Díaz suscribe y paga la cantidad de 100 acciones en la cantidad de un millón de pesos, que se enteran a la caja social”, consigna el extracto, suscrito por el notario Juan Ricardo San Martín Urrejola.

La comunicación de la compra

La confirmación de la compra por parte de Correa llegó durante la tarde del lunes, a través de un hecho esencial emitido por la sociedad anónima que administra el fútbol de los estudiantiles. “Con esta fecha, se tomó conocimiento que el director José Ramón Correa Díaz, a través de la sociedad Romántico Viajero SpA, rol único tributario N° 78.220.551-K, controlada por él, adquirió: (i) 9.580.891 acciones serie B de Azul Azul S.A., en remate público realizado por la Bolsa de Comercio de Santiago; y (ii) 19.197 acciones serie B de Azul Azul S.A., por compras en bolsa. En tales circunstancias, Romántico Viajero SpA es titular de un total de 9.600.088 acciones serie B de la Sociedad“, establece la carta enviada por Ignacio Asenjo, gerente general de Azul Azul, a la presidenta del organismo rector, Solange Berstein.

En la misiva se asegura que Correa no busca influir en la toma de decisiones en Azul Azul. “Asimismo, para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 12 de la Ley N° 18.045, el accionista informó que referida adquisición tiene el carácter de ‘inversión financiera’, sin intención de adquirir ni participar directa o indirectamente del control de la sociedad“, explica.