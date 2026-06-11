Se complicó con el inglés: el incómodo momento del árbitro Wilton Sampaio al expulsar a un jugador de Sudáfrica ante México.

El árbitro brasileño Wilton Sampaio fue protagonista en el inicio del Mundial. El silbante vivió una particular situación durante el triunfo de México por 2-0 sobre Sudáfrica en el arranque del certamen que se disputa en Norteamérica.

En el segundo tiempo, el juez fue llamado por VAR, donde estaba como asistente el chileno Juan Lara, para revisar una infracción de Themba Zwane. Tras observar las imágenes en el monitor, Sampaio decidió modificar su determinación inicial y expulsar al mediocampista sudafricano.

Como parte del protocolo FIFA, el brasileño debía comunicar la resolución a través del sistema de altoparlantes del estadio Azteca en inglés, que es el idioma oficial del organismo de Zúrich. Sin embargo, tuvo dificultades para expresar la explicación antes de confirmar la tarjeta roja para Zwane.

Cabe destacar que la expulsión del volante fue una de las tres tarjetas rojas mostradas por Sampaio durante el encuentro. Antes también sancionó con expulsión al sudafricano Sphephelo Sithole y posteriormente le mostró la cartulina al mexicano César Montes.

El partido terminó con victoria para México, en un duelo marcado por las intervenciones disciplinarias del árbitro sudamericano.

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