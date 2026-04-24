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    “Ser presidenta de la U es uno de sus sueños más grandes”: el perfil de Cecilia Pérez, la exministra que asume Azul Azul

    La exfuncionaria de gobierno será la sucesora de Michael Clark en la testera del cuadro estudiantil. Sus excolegas y deportistas retratan su forma de manejarse frente a diversas situaciones y destacan su fanatismo.

    Por 
    Carlos González Lucay
     
    Christian González
    De no mediar nada extraño, Cecilia Pérez se convertirá en la presidenta de Azul Azul. Foto: Photosport.

    “Soy hincha de la U desde que tengo memoria. Es un sueño y también una enorme responsabilidad unirme al directorio del club que tanto amo y por el que me comprometo a trabajar con todo mi corazón, porque la U, en especial sus hinchas, se merecen que podamos volver al sitial deportivo del que nunca debimos salir”, decía Cecilia Pérez en 2022, cuando se sumó a Azul Azul.

    Cuatro años después de esa declaración, la exsecretaria de Estado de las dos administraciones de Sebastián Piñera, asoma como la gran favorita para tomar un desafío mayor: la presidencia de la concesionaria que rige los destinos de la U. Un paso que probablemente nunca imaginó en sus inicios en el servicio público, donde fue concejala, intendenta, ministra de Segegob y del Deporte.

    Sus primeros pasos en política los dio en la comuna de La Florida, donde fue jefa de gabinete de la exparlamentaria Lily Pérez, una de sus grandes referentes. “Cuando yo era diputada por La Florida, hacíamos clínicas de fútbol y la Ceci no solo me acompañaba, sino que participábamos súper entusiastamente. Estábamos súper metidas en el proyecto y nos involucrábamos absolutamente. Siempre estaba ahí y organizábamos muchos eventos deportivos para niños y niñas en torno al fútbol”, recuerda la también exsenadora.

    “La Cecilia es súper creativa y es empujadora. Tiene una mezcla de empuje y ambición de las cosas que le gustan, y el fútbol es su pasión desde siempre, no es de ahora. Y, por lo tanto, no tengo ninguna duda de que si quiere ser la presidenta de Azul a Azul le va a poner mucho empeño, sobre todo con las jugadoras mujeres. A mí, en lo personal, me encantaría verla ahí porque yo creo que siempre ha sido su pasión de verdad”, destaca.

    Cecilia Pérez ha mantenido mucha cercanía con los planteles femenino y masculino de la U. JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

    Barras y amenazas

    Cuando asumió en cargos públicos, la militante de RN tuvo su contacto más directo con el mundo del fútbol a través de su rol como intendenta de la Región Metropolitana. Ahí es recordada su postura de que Universidad Católica pudiera jugar los clásicos en su estadio, algo que comenzó a producirse con regularidad durante el segundo semestre de 2011.

    “Entiende la necesidad de que el público asista a los estadios y de no limitar los aforos. Fue la intendenta que autorizó que Católica pudiera jugar en San Carlos de Apoquindo, entendió que se debía invertir en tecnología. Fue una de las grandes impulsoras del derecho de admisión durante la tramitación de la Ley de Derechos y Deberes de Espectáculos de Fútbol Profesional”, recuerda el senador Matías Walker.

    El parlamentario resalta la experiencia de Pérez y el manejo que tiene de las situaciones: “Tengo la mejor opinión de ella, entiende el fútbol. Siempre es relevante que una mujer sea presidenta de una sociedad anónima, sobre todo, tan cuestionada tras la gestión de Michael Clark”.

    Además, valora la postura que tuvo frente a la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas. “Ella nunca asumió un rol de crítica al proyecto de SADP, a diferencia de otros dirigentes. Si tenía dudas, la conversaba directamente. Le expliqué personalmente muchas de ellas”.

    Una visión similar tiene el exsenador socialista Tomás de Rementería. “Más allá de las evidentes diferencias políticas y futbolísticas, porque soy hincha de Everton, me parece bueno, primero, que salga Clark de la presidencia, por la situación que vivía, que estaba afectando a un equipo de fútbol profesional muy importante para Chile”, valora.

    Cecilia Pérez, junto a Isabel Berríos, uno de los íconos del fútbol femenino y formativo de la U. Foto: Dragomir Yankovic/Aton.

    Además, subraya el hecho de que sea la primera mujer en presidir un club. “Creo que es una persona que ha demostrado compromiso por el deporte. Más allá de las diferencias políticas, ella fue una ministra del Deporte que impulsó modificaciones, ha trabajado en la ley de SADP y ha estado de acuerdo con los cambios. Tuve la oportunidad de verla el fin de semana, cuando jugó Everton con la U y conversamos sobre este tema”, relata.

    “Me tocó tramitar la ley en su momento y creo que ella puede cumplir una muy buena función para implementar la ley en Universidad de Chile y, además, con su rol en el nuevo directorio de la federación”, añade.

    De hecho, fue ella quien frenó de alguna manera el “golpe de estado” a Pablo Milad, invitando a la cordura y recordando su experiencia en el gobierno durante el Estallido Social. “Dijo que no estaba dispuesta a que se repitiera algo así”, comenta un presente en esa reunión. Luego, a ese llamado se unieron Aníbal Mosa y otros personeros.

    Francisca Crovetto mantuvo una relación muy cercana con Cecilia Pérez, cuando fue ministra. Foto: Photosport.

    Precisamente, en esa etapa de la historia, Cecilia Pérez pasó de ser la vocera de gobierno a ministra del Deporte. La campeona olímpica de tiro skeet Francisca Crovetto resalta las cualidades que tuvo en ese rol: “Tengo solo palabras buenas para la Cecilia. Como ministra siempre estuvo presente, tenía llegada directa con todos y quiso hacer cambios. Fue muy cercana. Quizás esto último podría ser criticado, pero en el deporte somos un ministerio más familiar y ella siempre estuvo en terreno, se le veía todas las semanas en el CAR y en pandemia nos gestionó los permisos para entrenar y se la jugó por el Proddar. No tenía problemas en contestar directamente el teléfono”.

    La deportista también agradece el perfil de Pérez y establece que “ella era política, una virtud que ningún ministro del Deporte ha tenido. Y eso es clave, porque tenía peso político y llegada directa con el Presidente y los presidentes de las cámaras. Ella no tenía miedo y tenía una trayectoria. Asumió el ministerio en pleno estallido y con baja aprobación, pero entendía que el deporte podía ser un punto de encuentro y nunca se tomó las cosas de manera personal. Es un animal político”.

    Las bromas de Piñera

    Otra de las grandes amigas de Cecilia Pérez es la exministra Karla Rubilar, quien recuerda varias anécdotas sobre el fanatismo azul de la futura timonel azul. “La Ceci es ultrachuncha toda la vida, es de las que se sabía los jugadores, los refuerzos, el técnico... Hincha de verdad, muy real. Mucho conocimiento, muy intensa. Además, no dejaba pasar los comentarios de los colocolinos en el chat del gobierno”, detalla.

    Incluso, el fallecido Sebastián Piñera se subía a las bromas. “El Presidente siempre la molestaba cuando ganaba Colo Colo y ella le contestaba con que la hinchada era más grande y otras cosas. Nunca se achunchó ni se quedaba sin contestar, si hasta le ponía stickers de la U...”, rememora.

    Cecilia Pérez fue ministra en las dos administraciones de Sebastián Piñera.

    También recuerda otra época menos amable, cuando la exministra recibió amenazas en su rol de intendenta. “Ella fue súper corajuda para enfrentarlas, nunca se escondió y siempre estaba en terreno. Ella es aperrada y trabajadora”, apunta.

    Al igual que Lily Pérez, también destaca su especial preferencia por el fútbol femenino. “Sus ‘Leonas’ son un mundo aparte y ella siempre ha luchado por darles visibilidad”, dice, junto con agregar que “ser presidenta de la U es uno de sus sueños más grandes, es algo que ella siempre quiso y con lo que vibra. Sin duda que es un sueño cumplido”.

    Más sobre:La Tercera PMCecilia PérezFútbolUniversidad de ChileLa UAzul AzulFrancisca CrovettoLily PérezKarla RubilarMatías WalkerTomás de RementeríaMichael Clark

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