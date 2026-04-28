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    Banco Santander Chile elige nuevo directorio y se confirma ingreso de Juan Benavides

    En la junta de accionistas el gerente general y country head de la entidad señaló que “estamos en condiciones de capturar las oportunidades de crecimiento que traigan los nuevos ciclos del país".

    Por 
    Patricia San Juan
    Junta de accionistas de Banco Santander Chile.

    Los accionistas de Banco Santander Chile aprobaron este martes el dividendo propuesto el directorio y los nuevos integrantes de la mesa directiva que es presidida desde el 10 de abril por el economista y expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara.

    De este modo en el directorio de la entidad bancaria se mantuvieron además de Vergara, Orlando Poblete, Félix de Vicente, Blanca Bustamante y José Francisco Doncel. En tanto se integraron tres mujeres propuestas por el banco: Mónica López-Monis, Gloria Hutt y María Francisca Yáñez, mientras que también se sumó Juan Benavides, este último en calidad de director independiente propuesto por los accionistas minoritarios.

    Benavides, quien fue propuesto por las AFP para integrar el directorio del banco, fue presidente de Codelco (2018 y 2022) durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. También se desempeñó como gerente de CMR Chile (1995-2004) y luego fue gerente general corporativo de Falabella (2004-2012). Más tarde fue director de Inversiones La Construcción (ILC), presidente de AFP Habitat y presidente de Icare.

    Como directores suplentes se designó a Alfonso Gómez y Juan Pedro Santa María, ambos en calidad de independientes.

    Oportunidades de crecimiento

    Andrés Trautmann, gerente general y country head de Santander Chile, afirmó que “no solo destacamos por nuestros niveles de rentabilidad, sino también por la consistencia y calidad de nuestro desempeño en múltiples dimensiones. Hemos logrado combinar crecimiento, eficiencia y una estructura de ingresos más balanceada, lo que nos permite diferenciarnos en un entorno competitivo cada vez más exigente”.

    Así, agregó, “los resultados del ejercicio anterior son consecuencia de una estrategia clara, ejecutada con disciplina y con una mirada de largo plazo”. Trautmann destacó que “estos acuerdos reflejan la solidez financiera y del gobierno corporativo de Santander, lo que nos permite seguir construyendo un banco más digital, más eficiente y más centrado en el cliente, con una base sólida para seguir creciendo y generando valor en los próximos años, preocupados siempre de apoyar el progreso de las personas y las empresas”.

    En este sentido sostuvo que “estamos en condiciones de capturar las oportunidades de crecimiento que traigan los nuevos ciclos del país y de acompañar ese crecimiento con responsabilidad, con cercanía al cliente y con una ejecución consistente”.

    En la junta de accionistas aprobó la distribución de un dividendo definitivo de $3,353346317 por acción, equivalente al 60% de las utilidades del ejercicio, en línea con la política de dividendos de la entidad.

    Más sobre:BancosBanco Santander ChileRodrigo VergaraJuan Benavides

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