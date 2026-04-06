Desde Gloria Hutt a Juan Benavides: los cuatros nuevos directores que ingresarán a Santander Chile

Nuevos integrantes llegarán al directorio del banco Santander Chile una vez que se concrete la junta ordinaria de accionistas el próximo 28 de abril.

La mesa del banco de capitales españoles es integrada por nueve directores titulares y actualmente hay nueve candidatos. De ellos, casi la mitad son nombres que hoy no integran el directorio, por lo que hay cuatro postulantes que ingresarán por primera vez.

Uno de ellos, es Juan Benavides Feliú, quien fue propuesto por las AFP para integrar el directorio del banco. El ejecutivo fue presidente de Codelco (2018 y 2022) durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. También se desempeñó como gerente de CMR Chile (1995-2004) y luego fue gerente general corporativo de Falabella (2004-2012). Más tarde fue director de Inversiones La Construcción (ILC), presidente de AFP Habitat y presidente de Icare.

Juan Benavides

A febrero, las AFP tenían US$1.680 millones invertidos en Santander Chile, lo que equivale al 10,08% de la propiedad. Esa participación es justo lo que necesitan para conseguir posicionar a un director en la mesa. De hecho, en la última renovación de directorio realizada en 2023 todos los miembros resultaron electos con poco menos que eso.

En esa ocasión, las AFP postularon al ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheyre, como candidato a director del banco, pero no resultó electo. Entonces, las administradoras tenían el 7,66% de la propiedad de Santander Chile.

Pero además, ya está la nómina de los candidatos a directores propuestos por Santander, donde hay tres nuevas mujeres que se integrarán a la mesa.

Una de ellas es la exministra de Transportes y Telecomunicaciones (2018-2022), Gloria Hutt Hesse. La actual presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública A.G. (Copsa) fue propuesta en calidad de independiente.

También llega como independiente la ingeniera civil industrial, con PhD en ingeniería y economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, María Francisca Yáñez Castillo, quien actualmente se desempeña como directora no ejecutiva de Coca-Cola Andina, Orion, IData y CENIA; y también es directora del hub de IA en el Universidad Adolfo Ibáñez.

Yáñez tiene una trayectoria que “combina tecnología, políticas públicas y negocios, con un fuerte foco en inteligencia artificial y estrategia digital”, dice el perfil que subió banco Santander en su sitio web.

Allí detalla que “anteriormente, ocupó cargos directivos en Microsoft, incluyendo el de directora nacional de tecnología, donde creó la primera fábrica de IA en América Latina, lideró la hoja de ruta nacional de ciberseguridad y fue designada por el Parlamento para presidir el comité público-privado-académico de Chile, responsable de la elaboración del primer reglamento de IA del país”.

Otra incorporación será la de Mónica López-Monis Gallego, quien actualmente es Senior Executive Vice President de Grupo Santander y responsable global de Relaciones con Supervisores y Reguladores.

López-Monis tiene “doble titulación en derecho y en ciencias económicas y empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas ICAI -ICADE, ambas con las máximas calificaciones, y cuenta además con especialización en Derecho de la Unión Europea. Inició su carrera como abogada del Estado, representando a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y asesorando a distintas instituciones públicas en materias legales y regulatorias”, señala el sitio web del banco.

Agrega que “se incorporó al sector privado a comienzos de los años 2000, ocupando cargos de alta responsabilidad en el ámbito jurídico y de gobierno corporativo en Bankinter, Banesto y Santander, incluyendo posiciones como Secretaria General y Secretaria del Consejo. Forma parte del Grupo Santander desde 2013, donde fue Chief Compliance Officer y actualmente es Senior Executive Vice President y responsable global de Relaciones con Supervisores y Reguladores. Asimismo, participa en distintos consejos de administración y órganos asesores, incluyendo entidades de Santander Consumer y Abertis”.

Los cambios ocurren a pocas semanas de que Claudio Melandri renunció a la presidencia y en su lugar asumió el ex presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente.

Además de la salida de Melandri que ya ocurrió, en la próxima junta de accionistas no fueron renovados como candidatos al directorio María Olivia Recart, Ana Dorrego, y Lucía Santa Cruz.

En calidad de suplentes se encuentran actualmente, y fueron propuestos para ser renovados, Juan Pedro Santa María y Alfonso Gómez.