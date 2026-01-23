Colo Colo trabaja para encontrar una versión renovada de cara a la temporada 2026. La anterior terminó siendo nefasta. Los albos planeaban un año especial, con el centenario incluido y después de haberse coronado en 2024, pero lamentaron un calendario horrible: no cumplieron ninguno de sus objetivos, al punto de que ni siquiera clasificaron a un torneo internacional.

Fernando Ortiz prueba fórmulas. La Serie Río de La Plata le ha servido para ir testeando sistemas y, principalmente, para darles minutos de juego a sus figuras. Sin embargo, la versión definitiva de los albos tendrá que esperar: Javier Méndez, uno de los defensores que fichó el Cacique, no estará disponible para las dos primeras jornadas de la Liga de Primera.

Oficial: Colo Colo pierde a Javier Méndez por los primeros dos duelos de la Liga de Primera

El central arrastra una sanción de tres fechas producto de una expulsión por doble amarilla en la final de ida ante Nacional, en un choque que supone tensión, pues se trata de la principal rivalidad del fútbol uruguayo.

El informe arbitral fue lapidario con el zaguero: consignó “juego brusco” y “desobediencias e injurias” hacia el juez.

El castigo tendrá que cumplirlo en Chile. “Sí, dos fechas. La notificación llegó el martes”, establece Exequiel Segall, presidente de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina a El Deportivo. En ese escenario, el central no actuará ante Limache ni frente a Everton.

Javier Méndez, el día en que firmó en Colo Colo (Foto: @ColoColo / X)

El timonel del organismo sancionador del fútbol chileno añade que la disposición proviene de un nivel superior. “Así lo dispone la FIFA”, precisa, respecto del origen de la determinación.

En la plantilla del equipo albo hay opciones como Jonathan Villagral, Joaquín Sosa, Jeyson Rojas y Erick Wiemberg.

Amor también paga

Méndez no es el único caso vinculado a Colo Colo en el que se aplica la lógica. Segall revela que desde Chile se notificó a la AFA de que Emiliano Amor purga sanción desde su paso por el Cacique. El defensor central es una de las incorporaciones de Defensa y Justicia para la nueva temporada del fútbol transandino.

En el Halcón de Varela, el defensor central será compañero del chileno César Pérez, quien actuó en Magallanes y Unión La Calera antes de dar el salto al otro lado de la cordillera.