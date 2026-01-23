SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Oficial: Colo Colo pierde a Javier Méndez por los primeros dos duelos de la Liga de Primera

    El defensor uruguayo, quien arribó a Macul para fortalecer la defensa, no estará disponible para los choques ante Limache y Everton. Arrastra una sanción desde su paso por Peñarol.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Javier Méndez, uno de los refuerzos de Colo Colo. Prensa Peñarol

    Colo Colo trabaja para encontrar una versión renovada de cara a la temporada 2026. La anterior terminó siendo nefasta. Los albos planeaban un año especial, con el centenario incluido y después de haberse coronado en 2024, pero lamentaron un calendario horrible: no cumplieron ninguno de sus objetivos, al punto de que ni siquiera clasificaron a un torneo internacional.

    Fernando Ortiz prueba fórmulas. La Serie Río de La Plata le ha servido para ir testeando sistemas y, principalmente, para darles minutos de juego a sus figuras. Sin embargo, la versión definitiva de los albos tendrá que esperar: Javier Méndez, uno de los defensores que fichó el Cacique, no estará disponible para las dos primeras jornadas de la Liga de Primera.

    Oficial: Colo Colo pierde a Javier Méndez por los primeros dos duelos de la Liga de Primera

    El central arrastra una sanción de tres fechas producto de una expulsión por doble amarilla en la final de ida ante Nacional, en un choque que supone tensión, pues se trata de la principal rivalidad del fútbol uruguayo.

    El informe arbitral fue lapidario con el zaguero: consignó “juego brusco” y “desobediencias e injurias” hacia el juez.

    El castigo tendrá que cumplirlo en Chile. “Sí, dos fechas. La notificación llegó el martes”, establece Exequiel Segall, presidente de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina a El Deportivo. En ese escenario, el central no actuará ante Limache ni frente a Everton.

    Javier Méndez, el día en que firmó en Colo Colo (Foto: @ColoColo / X)

    El timonel del organismo sancionador del fútbol chileno añade que la disposición proviene de un nivel superior. “Así lo dispone la FIFA”, precisa, respecto del origen de la determinación.

    En la plantilla del equipo albo hay opciones como Jonathan Villagral, Joaquín Sosa, Jeyson Rojas y Erick Wiemberg.

    Amor también paga

    Méndez no es el único caso vinculado a Colo Colo en el que se aplica la lógica. Segall revela que desde Chile se notificó a la AFA de que Emiliano Amor purga sanción desde su paso por el Cacique. El defensor central es una de las incorporaciones de Defensa y Justicia para la nueva temporada del fútbol transandino.

    En el Halcón de Varela, el defensor central será compañero del chileno César Pérez, quien actuó en Magallanes y Unión La Calera antes de dar el salto al otro lado de la cordillera.

    Más sobre:Colo ColoJavier MéndezLiga de PrimeraFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra Lobos por proyecto de eutanasia: “Pueden haber legítimas diferencias, pero lo que no puede ser es que se vete un debate”

    Colisión múltiple entre cuatro vehículos genera congestión en la autopista Vespucio Sur

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Clinica Las Condes presenta querella por entrega de información falsa al mercado

    Detienen a carabinera vinculada al millonario robo a Brinks en Rancagua

    Carabineros detiene a sujeto que robó celular a conductora de un vehículo en plena autopista de Lo Espejo

    Lo más leído

    1.
    Gert Weil critica nombramiento de Natalia Duco: “Quisiera saber cómo reaccionará ante un caso de dopaje como ministra”

    Gert Weil critica nombramiento de Natalia Duco: “Quisiera saber cómo reaccionará ante un caso de dopaje como ministra”

    2.
    Suspenso hasta el final: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio tropiezan en la Europa League

    Suspenso hasta el final: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio tropiezan en la Europa League

    3.
    Locura azul después de la llegada de Juan Martín Lucero: la U vende 10 mil abonos en un día y se acerca a la meta

    Locura azul después de la llegada de Juan Martín Lucero: la U vende 10 mil abonos en un día y se acerca a la meta

    4.
    “No entiende nada de fútbol”: en Argentina cuestionan la salida la Felipe Loyola rumbo al Pisa de Italia

    “No entiende nada de fútbol”: en Argentina cuestionan la salida la Felipe Loyola rumbo al Pisa de Italia

    5.
    Brayan Cortés tiene un amargo debut en la eliminación de Argentinos Juniors de la Copa Argentina

    Brayan Cortés tiene un amargo debut en la eliminación de Argentinos Juniors de la Copa Argentina

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Ministra Lobos por proyecto de eutanasia: “Pueden haber legítimas diferencias, pero lo que no puede ser es que se vete un debate”
    Chile

    Ministra Lobos por proyecto de eutanasia: “Pueden haber legítimas diferencias, pero lo que no puede ser es que se vete un debate”

    Colisión múltiple entre cuatro vehículos genera congestión en la autopista Vespucio Sur

    Detienen a carabinera vinculada al millonario robo a Brinks en Rancagua

    Clinica Las Condes presenta querella por entrega de información falsa al mercado
    Negocios

    Clinica Las Condes presenta querella por entrega de información falsa al mercado

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050

    Kast definió a los subsecretarios que acompañarán a Tomás Rau en el Ministerio del Trabajo

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza
    Tendencias

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Review del Huawei Mate X7: ¿Vale la pena un plegable de $1.6 millones sin Google?

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    River Plate registra su marca oficial en Chile y se muda con una academia: “Hay planes de comenzar actividad económica”
    El Deportivo

    River Plate registra su marca oficial en Chile y se muda con una academia: “Hay planes de comenzar actividad económica”

    Oficial: Colo Colo pierde a Javier Méndez por los primeros dos duelos de la Liga de Primera

    “Nos volveremos a encontrar”: Lucas Cepeda se despide de Colo Colo tras su fichaje en Elche

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú
    Cultura y entretención

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú

    Las cinco películas imperdibles del Festival de Cine Chileno

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records

    Trump afirma “tener derecho” a presidir la Junta de Paz de Gaza aun cuando deje la Casa Blanca
    Mundo

    Trump afirma “tener derecho” a presidir la Junta de Paz de Gaza aun cuando deje la Casa Blanca

    Qué es y cómo funcionaría el Consejo de Paz, la alternativa de Trump a la ONU

    Hamas condena la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz para Gaza: “Contradice el principio de justicia”

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer