    “Nunca había visto una definición por penales como esta”: DT de Colo Colo Fernando Ortiz analiza el triunfo ante Peñarol

    El técnico albo destacó el duelo disputado este miércoles ante Peñarol, destacando el funcionamiento del equipo y la utilidad del encuentro como parte de la preparación para el inicio del campeonato nacional.

    Por 
    Madelynne Alegría
    Colo Colo venció en los penales a Peñarol. FOTO: Photosport. FOCOUY/PHOTOSPORT

    La noche en Uruguay dejó más preguntas que certezas sobre el marcador. Colo Colo enfrentó este miércoles a Peñarol en un partido intenso que terminó 1-1 y solo se resolvió mediante una inusual tanda de penales que terminó 4-3, en el estadio Centenario de Montevideo.

    Una instancia que marcó el cierre de la gira alba y permitió al cuerpo técnico sacar conclusiones de cara al debut oficial en la Liga de Primera.

    Finalizado el encuentro, el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, puso acento en el desarrollo del partido, más que en la definición. En ese sentido, el DT valoró lo mostrado por su equipo durante los 90 minutos. Así, señaló que quedó conforme con el rendimiento general: “realmente me gustó el equipo”, y subrayó que el plantel mantuvo su identidad futbolística al remarcar que “no pierde ese ADN que tenemos con este sistema”, especialmente por la intensidad mostrada en el primer tiempo, cuando consiguió la ventaja.

    El técnico también destacó la capacidad de los albos para adaptarse durante el encuentro, tras realizar las modificaciones tácticas. En ese sentido, explicó que pese a cambiar el esquema, las sensaciones siguieron siendo positivas: “en el segundo tiempo pusimos otro sistema y también me gustó”.

    La definición del partido fue de los momentos más llamativos de la jornada y así lo reconoció el propio Ortíz, quien no ocultó su sorpresa por la forma en que se resolvió el encuentro. “La definición por penales es algo que no había visto nunca, ni en mi carrera como jugador ni como técnico”, comentó, aunque aclaró que el objetivo principal de estos partidos es probar, insistir y preparar al equipo, incluso cuando el resultado queda en segundo plano.

    Fernando Ortiz destacó el triunfo de Colo Colo ante Peñarol. FOTO: Photosport FOCOUY/PHOTOSPORT

    Sensaciones del juego

    Tras el partido, el mediocampista Víctor Felipe Méndez coincidió en que el partido ante Peñarol dejó buenas sensaciones, valorando que el grupo supo responder en un cierre complejo. El mediocampista señaló que, si bien hubo momentos que deben corregirse, como el no dejar que se les fuera el partido a último minuto: “hicimos un buen partido y el equipo cada vez se va sintiendo mejor”, destacando el trabajo realizado durante la pretemporada.

    De esta manera, Colo Colo cerró su presentación ante Peñarol con una evaluación positiva en lo futbolístico y con la convicción de que el equipo se encuentre en confianza para afrontar el inicio del campeonato.

