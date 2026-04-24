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    La Roja Sub 17 femenina le mete ocho a Bolivia y tiene un inicio arrollador en el Sudamericano

    Este viernes, la selección chilena que comanda Vanessa Arauz aplastó a las altiplánicas con un expresivo triunfo de 8-1, abriendo el grupo A del certamen, que otorga cuatro cupos al Mundial de Marruecos. Catalina Muñoz, hija de Carlos Muñoz, hizo un triplete.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La Roja Sub 17 femenina le mete ocho a Bolivia, en el inicio del Sudamericano. Foto: @LaRoja

    Este viernes comenzó el Sudamericano Sub 17 femenino, con sede en Paraguay (al igual que el masculino). La selección chilena inició el camino mundialista con el pie derecho, porque goleó con un expresivo marcador de 8-1 a Bolivia, en la cancha del Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino (CARFEM), en Ypané.

    Las dirigidas por Vanessa Arauz fueron superiores a las altiplánicas de principio a fin. Tanto así que se fueron al descanso con un triunfo parcial de 5-0. Martina Carmona abrió el marcador en los 11 minutos. Luego, en los 24′, Kiara Concha puso el segundo para la Roja. En los 28′, apareció Catalina Muñoz para el 3-0 de las chilenas. La delantera, hija del futbolista y reconocido goleador Carlos Muñoz (hoy en Santiago Morning), fue la figura de la jornada con un triplete.

    A la media hora, apareció nuevamente Kiara Concha (de la U) para el 4-0. Cuatro minutos más tarde, Catalina Muñoz hizo el quinto, su segundo personal. Antes del descanso, la Roja tenía en el bolsillo una victoria importante.

    Apenas comenzó la segunda mitad, Antonella Martínez hizo el 6-0 mediante un impecable tiro libre de zurda (48′). Llegaría el descuento de las bolivianas. Fue mediante la pelota parada. Lanzamiento libre y Jharely Torrico conecta de cabeza para el 6-1, batiendo a la portera Oriana Cristancho. Chile continuaría haciendo goles. En los 61′, Amparo Abarca hizo el 7-1. Posteriormente, la escuadra nacional tuvo un penal a favor, tras una dudosa falta en contra de Muñoz. La misma delantera, que milita en Colo Colo, ejecutó y acertó el 8-1.

    El Sudamericano de la categoría se juega desde hoy hasta el próximo 9 de mayo y otorga cuatro plazas para el Mundial de Marruecos. Tal como sucede en la Copa del Mundo Sub 17 masculina, donde Qatar será la sede durante cinco años seguidos, en el caso del torneo femenino será el país magrebí el que acogerá la cita de manera continua hasta 2029 (el primero fue el año pasado). La Copa Mundial contará con 24 participantes y el último campeón fue Corea del Norte.

    El formato de competencia indica que son dos grupos de cinco elencos cada uno. Avanzarán a la fase final los tres primeros cuadros de cada zona. Luego, en la ronda decisiva, las cuatro primeras posiciones sacarán pasaje para la Copa del Mundo.

    En la segunda jornada del grupo A, Chile tendrá fecha libre. Por lo tanto, volverá a jugar el martes 28, ante Colombia (19.00 horas), en Ypané. La tercera presentación será el jueves 30, ante Paraguay (19.00 horas), en el mismo recinto. Cerrará la fase grupal el domingo 3 de mayo, contra Argentina (19.00 horas), en el Estadio Ameliano de Villeta.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolLa RojaSudamericano Sub 17 femeninoLa Roja Sub 17 femeninaSelección chilena femeninaVanessa ArauzCatalina MuñozChile vs BoliviaMundial Sub 17 femenino

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