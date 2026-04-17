Con siete de la UC y uno de Colo Colo: radiografía a la Roja Sub 17 de Ariel Leporati que clasificó al Mundial de Qatar

La Roja Sub 17 de Ariel Leporati logró su objetivo en el Sudamericano de la categoría: tras golear a Bolivia la noche de este jueves, abrochó su clasificación al Mundial de Qatar, que se disputará en noviembre. En la antesala del torneo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la ausencia de jugadores de Colo Colo. Finalmente apareció Amaro Contreras en el listado final, ante la lesión de Bautista Andrade, jugador de Huracán de Argentina.

El club que más aporta a esta Selección es Universidad Católica, con siete jugadores en la nómina. Le siguen la U y O’Higgins, ambos con tres representantes. El plantel se completa con futbolistas de Coquimbo Unido, Audax Italiano, Everton, Huachipato, Universidad de Concepción e Independiente de Argentina. En la nómina hay tres futbolistas provenientes de la Primera B: dos de Curicó Unido y uno de Deportes Iquique.

Además, tres integrantes del actual plantel ya cuentan con experiencia mundialista en la categoría. Son el arquero Vicente Villegas y los delanteros Cristóbal del Río y Amaro Pérez, quienes formaron parte del proceso de Sebastián Miranda y disputaron el Mundial de 2025. En el período intermedio, el guardameta de Coquimbo Unido sumó minutos en Primera División ante Deportes Concepción por la expulsión de Diego Sánchez.

El cuerpo técnico y los suplentes de la Roja Sub 17. Foto: Richard Ramirez - Comunicaciones FFCh

Minutos en primera y un “internacional”

En la zaga, Esteban Páez, defensor de Universidad de Concepción, ya debutó la Liga de Primera. En el mediocampo, uno de los nombres que ya ha tenido acercamientos al profesionalismo es Joaquín Muñoz, volante de O’Higgins que sumó minutos en la temporada pasada. A él se suma Sebastián Melgarejo, mediocampista de Huachipato que tuvo su estreno en el primer equipo acerero.

En el ataque, Byron Barrera, ariete de Deportes Iquique, suma minutos e incluso anotó un gol en Copa Chile en el clásico ante San Marcos de Arica.

Por otro lado, uno de los casos llamativos es Jonathan Guerrero, extremo de Independiente de Argentina. “Me preparo día a día para seguir siendo convocado, me encanta venir a Chile. Quiero dar mi 100% para ser un aporte acá. Daré todo por cumplir mi sueño de debutar en la adulta”, señaló el nacido en Punta Arenas que desde 2022 está en el equipo de Avellaneda.

El análisis de Ariel Leporati y Nicolás Córdova

El equipo es dirigido por Ariel Leporati, entrenador de 36 años que forma parte del cuerpo técnico encabezado por Nicolás Córdova. Toma la posta de Sebastián Miranda, quien hoy está con la Sub 20. “Hay un proyecto formativo en el fútbol chileno que ya lleva unos años, que está tomando forma; no es conseguir resultados de la noche a la mañana. Hay que tener mucha calma. Esto es como la vida misma“, sostuvo, tras la clasificación.

“Lo bueno es que estamos alineándonos todas las partes. Falta mucho trabajo aún. Esto requiere un proceso y es lo que estamos haciendo ya con estas categorías. Era muy importante poder clasificar al Mundial”, agregó.

“Agradecerle a toda la gente que conforma el proyecto de fútbol joven en selecciones, a los clubes que también nos colaboran, a los jugadores que fueron parte del proceso y que lamentablemente no pudieron estar en esta última nómina de 23 jugadores”, finalizó Leporati.

La Roja se mete en la cita mundialista tras jugar cinco partidos, donde anotó siete goles y recibió cinco. Este sábado enfrenta a Uruguay en el partido por el quinto puesto.

Mientras que Nicolás Córdova valoró el significado de este nuevo logro. “Estamos muy contentos por esta clasificación. Ha sido un torneo difícil, un grupo muy parejo. Las cinco selecciones estábamos a un nivel muy similar. Afortunadamente hoy (el jueves) pudimos hacer un tremendo partido y llevarnos una victoria un poquito más holgada y más tranquilizadora. Estamos muy contentos por haber clasificado al Mundial de Qatar”, sostuvo respecto del objetivo cumplido en el Sudamericano de Paraguay.

El jefe técnico de las selecciones resaltó los frutos de un trabajo de largo aliento. “Este proceso comenzó el año pasado, con los microciclos regionales. De aquellos microciclos salieron Joaquín Muñoz, Sebastián Melgarejo, Lucas López, entre otros. Es súper importante que se entienda que es un proceso largo, que los jugadores tienen que tener maduración, porque cuando los detectamos son más pequeños. A nivel federativo se están haciendo cosas muy importantes. Esta Selección, antes de este Sudamericano, jugó 16 partidos internacionales. Eso es algo que hay que destacar, porque no siempre pasa. Ahora, nos deja la exigencia de tener que jugar muy buenos partidos internacionales para poder preparar el Mundial”, explica.

La Roja Sub 17 logró su séptima clasificación a un mundial de la categoría tras el tercer lugar de 1993, Egipto 1997, Chile 2015, India 2017, Brasil 2019 y Qatar 2025. Es decir, de las últimas seis ediciones ha clasificado a cinco.