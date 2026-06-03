“Voy a pasar mi cuenta para que me pase $3 millones”: los mensajes extorsivos de los secuestradores a la familia del empresario Jorge Vera

Fue durante la misma noche del secuestro que la familia del empresario Jorge Vera comenzó a recibir mensajes extorsivos. El teléfono del comerciante fue dejado en el sitio del suceso, según los investigadores, de manera intencional para ir pidiendo sumar de dinero a cambio de un eventual rescate.

Fue por ese mismo dispositivo por donde la familia de Vera recibió imágenes de la víctima desde el taller de Cerro Navia, lugar en el que lo mantuvieron secuestrado los primeros días. Mediante esas comunicaciones, los secuestradores pidieron diferentes sumas de dinero, que fueron primero de $55.000.000 y luego de $1.000.000.000 .

En esos mismos mensajes los secuestrados enviaron imágenes de la víctima, quien es insulino dependiente, con su medicina dando cuenta de que se encontraba en buenas condiciones.Bajo ese apremio es que la Policía de Investigaciones comenzó una intensa negociación que se extendió por casi ocho días, hasta que Vera fue encontrado en un camino de Colina.

Pero además de las solicitudes que hacían los secuestradores, de acuerdo a los registros policiales, los delincuentes hicieron compras con una tarjeta bancaria de la víctima. Primero cargando $30 mil en bencina en un servicentro ubicado en Avenida Brasil, en la comuna de Santiago, y luego sacando $190 mil de un cajero .

Uno de los imputados, Greisson López Arteaga, se mantenía en contacto con la banda desde Iquique dando ciertas órdenes. Ese sujeto, que hoy se encuentra en prisión preventiva, mandó mensajes a la familia y dio su propia cuenta para que la familia depositara un monto de dinero.

Los mensajes

Según pudo revisar La Tercera, el 24 de abril, tres días después de que se materializara el secuestro, Greisson López envió un mensaje a la familia. Su teléfono mantenía prefijo colombiano. Pidió $3 millones y la familia, por temor, accedió. El mesaje dice así:

“Porque si lo soltamos horita nos comprometemos nosotros. Voy a pasar la cuenta mía para que pase los 3 mil. A mi parte. Y los 2 mil busque manera. A ver con quién lo consigue para que lo haga”, dice el mensaje enviado a las 14.49.

La familia respondió al minuto con un audio. Según pudo corroborar la policía, revisando las cuentas del sujeto, el pago se concretó.

En otro mensaje el imputado agregó: “Está esperando por los 2 millones ya le di seguridad después de las 12 de la noche lo liberan (...). Se lo vamos a liberar, mire todo lo que he hecho por usted para que se lo liberen . Ya le voy a pasar para que me haga los 3 millones aparte”, agregó. Tras mandar una cuenta de BCI, puso presión: “Pásame los 3000 ($3 millones)”.

El informe de la PDI concluyó lo siguiente: “El 24 de abril siendo las 00.19 horas, se recepcionaron nuevos mensajes extorsivos a través de la aplicación Whatsapp, del número extranjero +5730... al teléfono celular de la denunciante (nombre de la hija de Vera). A raíz de lo anterior, siendo las 16.43 horas, el número extorsionador le solicita al teléfono celular de la denunciante depositar $3.000.000 a la cuenta corriente del Banco BCI Mach, a nombre de Greisson, cédula de identidad para extranjeros, la cual estaría vinculada directamente al imputado, no siendo una utilizada como testaferro, debido a que en dicha conversación señala la cuenta como suya”.

No fue el único número que se contactó con la familia. Otro sujeto, también con un teléfono con prefijo colombiano se mantuvo en contacto con la familia enviando sus datos para que le transferieran. Allí también se realizaron otros millonarios pagos.

El origen colombiano

Los teléfonos colombianos utilizados por los imputados no se quedan en un hecho circunstancial. Los investigadores mantienen antecedentes que apuntan a que el origen del rapto estuvo en ese país.

En entrevista con La Tercera a inicios de este mes, el jefe de la Bipe Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI), subprefecto Hassel Barrientos se refirió a esta línea investigativa. De hecho, dijo que los “cerebros” del delito podrían incluso estar tras las rejas en Colombia.

“Efectivamente es parte de la investigación el hecho de que existan personas de origen extranjero, específicamente venezolanos, que estén operando desde otros países. La hipótesis es que la operación fue articulada y aprobada desde el extranjero, específicamente por líderes del Tren de Aragua desde el extranjero. Y no necesariamente por sujetos que están en libertad, situados en Colombia o en otro país, sino que también por líderes del Tren de Aragua que están recluidos en cárceles de distintos países”, dijo el jefe polcial.

En efecto, cuando se concretaron las detenciones, el director nacional de la PDI, Eduardo Cerna, agradeció la colaboración de la policía colombiana. La policía sigue investigando la participación de otros imputados detrás de uno de los secuestros más largos en la histoira nacional.