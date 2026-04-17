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    La Roja festeja por segundo año consecutivo: golea a Bolivia y se mete nuevamente en el Mundial Sub 17 de Qatar

    Chile se impuso con claridad a los altiplanos, por 4-0, y al igual que el año pasado nuevamente estará en la cita planetaria.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    La Sub 17 logró la clasificación con una sólida actuación ante Bolivia. Foto: Richard Ramírez/Comunicaciones ANFP.

    Luego de su derrota ante Ecuador en el último duelo de la fase de grupos del Sudamericano de Paraguay, Chile se jugaba su segunda opción para acceder al Mundial Sub 17. Así, tuvo que ir a buscar su boleto en un repechaje frente a Bolivia, la penúltima de las chances de obtener uno de los siete cupos a Qatar, país que anualmente organizará el certamen hasta 2029. Y esta vez sí tuvo un merecido premio, con una sólida goleada por 4-0, para cumplir la meta por segundo año consecutivo.

    Si bien los altiplánicos tuvieron algunas oportunidades en el inicio, rapidamente fueron agrupándose en su zona y cediendo la iniciativa al equipo nacional, que empezó a generarse algunas opciones en el inicio. Sin embargo, la defensa chilena estuvo impecable en todas sus líneas y respondió en gran nivel cuando fue requerida.

    Amaro Riveros elevó un remate entrando destapado por la derecha (15′). Luego, a los 30′, Joaquín Muñoz, tuvo un tiro en el travesaño tras un córner de Melgarejo. Un aviso de lo que ocurriría dos minutos más tarde, cuando Amaro Pérez habilitó de manera perfecta a Riveros, quien batió al meta boliviano para abrir la cuenta.

    El tanto le dio mayores bríos a la escuadra criolla para intentar asegurar la clasificación sin pasar zozobras. Y esa insistencia tuvo su recompensa, con la revancha de Muñoz, quien anotó con un certero cabezazo, en los descuentos del primer tiempo, tras otro impecable córner del capitán Sebastián Melgarejo.

    Con el 2-0 y el control del partido, Chile no aflojó y rápidamente llegó a la tercera cifra, a los 51′, a través de un golazo de Baltazar Oróstica, quien remató de primera tras un pase de Jonathan Guerrero.

    La guinda de la torta

    Tres minutos después, el autor del gol le cometió penal a Carlos Collazo y la jueza brasileña Thayslane de Melo no dudó en cobrar. No obstante, Vicente Villegas atajó de manera brillante el penal ejecutado por Nabil Nasif, lo que desmoralizó totalmente al equipo boliviano.

    Y si bien el conjunto verde intentó buscar el descuento, generando algunas ocasiones, cometió los mismos errores de la fracción inicial. Esto les permitió a los pupilos de Leporati quedar con muchos espacios y atacar con gran volumen de jugadores transformando al arquero Carlos Borda en figura. Hace rato que el partido estaba sentenciado y Bolivia comenzó a pensar en su última oportunidad de llegar a la cita planetaria frente a Venezuela, que cayó 3-0 contra Uruguay.

    Los minutos finales transcurrieron con emociones en ambas áreas, y la noche se cerraría con la cuarta cifra de Ignacio Cerda (90+5′), luego de culminar una gran jugada colectiva. Así, este joven grupo de jugadores pudo celebrar en una semana inusualmente alegre para el fútbol chileno a nivel internacional, si se suman las alegrías como visitantes de Coquimbo Unido, Universidad Católica y Audax Italiano, en sus participaciones en la Copa Libertadores y Sudamericana, respectivamente.

    De este modo, la Roja Sub 17 logró su séptima clasificación a un mundial de la categoría tras el tercer lugar de 1993, Egipto 1997, Chile 2015, India 2017, Brasil 2019 y Qatar 2025. Es decir, de las últimas seis ediciones ha clasificado a cinco.

    Más sobre:FútbolSudamericano Sub 17La RojaChileAmaro RiverosJoaquín MuñozBaltazar OrósticaAriel LeporatiVicente Villegas

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