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    Desde la reacción del presidente de Colombia a la condena de parlamentarios: qué se dijo de la marcha de la Confech

    La manifestación estuvo marcada al inicio y al término por enfrentamientos entre asistentes y carabineros.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Este miércoles se realizó la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) en contra de los recortes fiscales, el Plan de Reconstrucción Nacional y la iniciativa Escuelas Protegidas, la cual comenzó y terminó con incidentes entre los asistentes y Carabineros.

    Esto porque en el llamado de la Confech se citó en Plaza Baquedano, pero la Delegación Presidencial Metropolitana autorizó la protesta desde Los Héroes hasta la estación Ecuador del Metro. La instrucción del ente público fue desoída por los estudiantes, quienes igualmente se reunieron en Baquedano.

    Tras los registros que se divulgaron por redes sociales y medios, figuras políticas compartieron sus reacciones en torno a los incidentes y a las imágenes de las detenciones.

    Uno de los más llamativos es el del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien compartió un video donde se ve el enfrentamiento de manifestantes con carabineros y lo acompañó del escrito: “Eligieron a Kazt y otra vez la guerra violenta contra la juventud en Chile”. Además, siguió publicando registros de la marcha.

    Asimismo, parlamentarios del país también expresaron sus opiniones sobre los hechos. Emilia Schneider (FA) expresó que “para que una manifestación sea pacífica y controlada, las autoridades deben dar certezas y conversar, además de tomar las medidas de prevención necesarias. Por desgracia, el gobierno de Kast entiende esto como una confrontación y trabaja para un mal clima”.

    Añadiendo que “circulan imágenes de una fuerte represión, cuestión altamente preocupante y grave. Nadie debe exponerse a violencia por ir a manifestarse. Llamo al gobierno a recapacitar y colaborar porque las expresiones de la ciudadanía sean resguardadas y bien conducidas. Una democracia requiere orden, por cierto, pero también libertades”.

    Mientras que el diputado Boris Barrera (PC) aseveró que “manifestarse no es un delito, es un derecho democrático fundamental que vamos a defender con fuerza. Ninguna restricción administrativa justifica que se responda con la brutal represión que vivieron hoy miles de estudiantes en la marcha pacífica convocada por la Confech. No podrán disuadirnos; Chile se organiza y alza la voz por la defensa de sus derechos”.

    Por otro lado, parlamentarios de oficialismo condenaron la violencia de manifestantes y destacaron la participación de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica, en específico de Solidaridad UC, quienes se posicionaron frente al establecimiento con un lienzo en contra de la convocatoria de la Confech.

    Lo malo es que una vez más vimos violencia, desmanes e incivilidades que terminan opacando cualquier demanda legítima. Lamentablemente, parece que para algunos es más importante la protesta que las propuestas”, señaló en esa línea el diputado Diego Shalper (RN).

    Agregando que “pero también hubo algo positivo. Quiero destacar a SolidaridadUC, que se paró en el frontis de la Casa Central para dar una señal distinta: que Chile necesita jóvenes comprometidos con las ideas, las propuestas y la construcción de un mejor futuro”.

    Por su parte, el diputado Cristián Araya (REP.) compartió un registro donde los estudiantes de la UC y manifestantes se enfrentan, señalando que: “Esto ocurrió en la Universidad Católica: Por una parte, están quienes rechazan la paralización; en otra, los que apoyan a la Confech. Juzgue usted quiénes son los intolerantes”.

    Pablo Vásquez R.
    Más sobre:ConfechManifestaciónGustavo PetroParlamentariosReacciones

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