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    Política

    Libertarios inician coqueteo con diputados opositores para sumar apoyo a acusación a Grau

    Si bien el número de patrocinadores que exige la Constitución no sería un problema, en el oficialismo se desató una fuerte pugna para no aparecer rubricando el libelo contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Esto, pues aquellos legisladores que firman no pueden integrar la comisión revisora. De hecho, el diputado y presidente de la UDI, ya advirtió que no habrán legisladores de su partido que la certificarán.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    3 JUNIO 2026 PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    En la tradicional ronda de puntos de prensa que se da en el hall de la Cámara de Diputados, en paralelo a la sesión de sala, la bancada del Partido Nacional Libertario -en compañía del presidente del partido, el excandidato presidencial, Johannes Kaiser- esperaba su turno.

    En esos minutos, el exabanderado se acercó a conversar con el subjefe de la bancada del PPD, Héctor Ulloa (ind. -PPD).

    La conversación de Kaiser con el representante de la oposición es parte de los esfuerzos que está haciendo el PNL por sumar un apoyo transversal para la acusación constitucional que presentarán el próximo lunes contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA).

    3 JUNIO 2026 PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    De hecho, en la bancada del PPD transmiten que habría más de algún diputado inclinado en aprobar el libelo acusatorio en contra del otrora jefe de la billetera fiscal. Uno de los que podría dar su voto, reconocen las mismas versiones, es el diputado Carlos Bianchi (ind. -PPD).

    Otro de los que ha sido contactado es el independiente René Alinco.

    De hecho, Kaiser aseguró en un punto de prensa que “estoy absolutamente convencido de que vamos a traspasar las fronteras de lo que es el sector en materia de apoyo político”.

    Sobre estos equilibrios, los libertarios aseguran que si el diputado Bianchi vota a favor sería una fuerte señal de que su hijo, el senador Karim Bianchi, también podría acogerlo cuando pase a la Cámara Alta, lo cual se constituiría en un voto clave para condenar el exministro con el impedimento de ejercer cargos públicos por cinco años.

    Fuera de lo que son las filas de la derecha, hasta el momento los libertarios cuentan con la firma de dos diputados del PDG: Javier Olivares y Patricio Briones, quienes son los representantes de dicha tienda que más cercanía tienen con las fuerzas del actual oficialismo.

    De momento, los libertarios se encuentran a la espera de la revisión de las demás bancadas del sector para que se sumen de manera formal a la acusación.

    Por ejemplo, según quienes han seguido de cerca el proceso, aseguran que los republicanos tendrían la intención de añadir más antecedentes a la acusación.

    De hecho, esta fue una de las razones por las cuales se retrasó el ingreso de ayer. La idea de los libertarios era presentarlo ayer en horas de la tarde, pero el freno que les pidió la bancada republicana impidió el trámite.

    Así, acordaron que la presentarán el próximo lunes antes del inicio de la sala para que sea esa misma jornada en que se dé cuenta en el pleno.

    ¿Quién firma?

    Previo a eso, las bancadas deberán resolver quiénes serán los 10 diputados que, como mínimo exige la Constitución para presentar un libelo acusatorio.

    La idea de los libertarios -y de ahí que han hecho insistentes llamados públicos a las demás fuerzas del sector- es que hayan representantes del resto de los bloques de derecha en la firma del texto.

    Esto, reconocen en privado los libertarios, porque el diputado que firma la acusación está impedido de ser parte de la comisión revisora del libelo.

    Esta instancia es la encargada de revisar el texto y recomendar a la sala -mas no es vinculante- aprobar o rechazar el libelo.

    De hecho, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que ningún representante de esta bancada va a firmar el texto.

    Nosotros creemos que eso va en contra del tono que trató de imponer el Presidente Kast en la cuenta. Creemos que la acusación puede poner en peligro proyectos de ley que son relevantes. Ahora, eso no significa que a priori la vamos a apoyar o rechazar”, afirmó Ramírez a Desde la Redacción de La Tercera.

    17 -05-2026 MARIA JOSE OSHEA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Consultado por esta definición, Kaiser aseguró que “están en su derecho”.

    Pero agregó: “Me hubiera gustado que hubiese leído el libelo, estoy convencido de que habría entendido que esta acusación es una acusación que está perfectamente fundamentada”.

    Sin embargo, el exdiputado no se quedó ahí y criticó a Ramírez, asegurando que tendría la intención de “hacer un gesto de pacificación hacia que sectores que nunca lo van a entender, pero nosotros entendemos también que nuestra responsabilidad como Partido Nacional Libertario es hacer esta presentación”.

    Valparaiso, 3 de marzo 2026 Punto de prensa del diputado Johannes Kaiser Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Con todo, desde la UDI, según confirmó su jefa de bancada Flor Weisse, se concentrarán durante esta jornada en el estudio del libelo. Fuentes de la bancada aseguran que es la diputada Constanza Hube -dado que es abogada constitucionalista- la encargada de hacer el estudio en detalle del escrito para formalizar una postura de bancada.

    Más sobre:PolíticaPartido Nacional LibertarioAcusación ConstitucionalLa Tercera PMJohannes Kaiser

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