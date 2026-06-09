Seguridad extrema, visas, deportaciones y serpientes: las problemáticas que marcan la previa del Mundial 2026

El arribo de la delegación de Irán a México, de cara al Mundial. Foto: Embajada de Irán en Ecuador.

No queda nada para que suba el telón de la Copa del Mundo, el evento deportivo más esperado del año. Es una edición compleja desde el punto de vista logístico, considerando que se realiza en tres países (Estados Unidos, México y Canadá) y contempla una cifra récord de 104 partidos en total (40 más en relación con Qatar 2022). Por cierto, el contexto internacional le ha entregado más dificultades a la organización.

Paulatinamente, las delegaciones de las selecciones han llegado a sus concentraciones, de cara al torneo. Este proceso ha contado con varios episodios de controversia respecto a las condiciones que disponen los países organizadores para acoger el evento. Este cúmulo de situaciones han despertado ciertas dudas, cuando no queda nada para la inauguración, que será este jueves en Ciudad de México.

Una alarma sobre la seguridad se generó este domingo cuando se conoció que nueve personas resultaron heridas en un tiroteo cerca de la base de la selección de Inglaterra, en Kansas City, según reportaron medios locales. Eso sí, el plantel británico estaba en Florida para jugar amistosos antes del Mundial. El incidente ocurrió a las 4.00 horas local del sábado, pero la prensa internacional, particularmente la inglesa, destacó la balacera por ocurrir a unos seis kilómetros del hotel y el lugar de entrenamiento del equipo de los Tres Leones.

Alayna González, vocera del Departamento de Policía de Kansas City, dijo al periódico The Kansas City Star que los agentes respondieron al reporte de un tiroteo en la Avenida Troost, donde encontraron una multitud de personas que abandonaba el área y tres mujeres que habían recibido disparos, indicó Agencia EFE.

El sábado, Inglaterra venció a Nueva Zelanda en el Raymond James Stadium de Tampa y el miércoles tendrá su último juego de preparación a la Copa del Mundo ante Costa Rica, en el Inter&Co Stadium de Orlando.

Visas, canchas y serpientes

Si hay una selección que ha tenido complejidades para ser partícipe del Mundial es Irán, a raíz del conflicto de la nación con Estados Unidos. El combinado persa debió cambiar su lugar de concentración (de Tucson, Arizona, a Tijuana, México) ante la complejidad de tramitar visas estadounidenses. El equipo llegó a territorio azteca durante la mañana del domingo.

La llegada de Irán a México, donde concentrará para el Mundial.

“Con todo lo que pasó, finalmente se emitieron visas. Personalmente, sin embargo, sí tengo una queja sobre la FIFA. ¿Por qué tardó tanto? Hasta donde entiendo, las visas se emitieron solo para los jugadores y unos pocos miembros del cuerpo técnico”, declaró el defensa Ehsan Hajsafi.

La delegación iraní consta de 70 integrantes, de los cuales 15 miembros del cuerpo técnico y directivo siguen sin obtener la visa para entrar a Estados Unidos, donde jugarán sus tres partidos de la fase grupal. El debut será el lunes 15 ante Nueva Zelanda, en Los Ángeles.

Algo tan curioso como peligroso es lo que le sucede a Suiza. El cuadro europeo ya está trabajando en Norteamérica. Pero un aspecto que ha llamado la atención es que su campo de entrenamiento está cerca de una zona de serpientes. Los helvéticos concentran en California, en el campo de la Academia Judía de San Diego. Además de contar con las canchas necesarias para su trabajo, el área cuenta con una zona habitada por serpientes, motivo por el cual se aconsejó al plantel evitar pasear en las cercanías.

Mientras tanto, Japón tuvo problemas para entrenar reclamando el mal estado de las canchas. Los nipones quisieron practicar en México y no encontraron un campo en óptimas condiciones. Según medios locales, la molestia generó un amago de desplazar su concentración a otro país. Los Samuráis Azules llegaron a territorio azteca el pasado 2 de junio, desembarcando en Monterrey. Al día siguiente, se desplazaron al Centro de Entrenamiento de Tigres (CET) para entrenar, pero ahí comenzaron los problemas logísticos. El césped tenía parches y no cumplía con los estándares mínimos para una competencia como la Copa del Mundo.

El problema no fue solamente en el centro de Tigres, pues los japoneses también intentaron entrenar en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), pero las condiciones tampoco fueron satisfactorias para el cuerpo técnico. La solución llegó al poder usar las instalaciones de Monterrey.

En tanto, Uzbekistán tuvo que pasar por un control que no dejó a nadie indiferente en la previa al amistoso frente a Países Bajos, que se disputó en Manhattan, en las proximidades de Nueva York. En la antesala de ese compromiso, mientras llegaba al Icahn Stadium, en Randalls Island, en Manhattan, en las proximidades de Nueva York, la delegación asiática tuvo que pasar por un desagradable trámite: la exhaustiva revisión del bus que la condujo al recinto deportivo.

El operativo incluyó la utilización de detectores de metales y perros. Los animales suelen usarse para la detección de elementos peligrosos y drogas.

Árbitro africano, deportado

El árbitro Omar Abdulkadir Artan, de 33 años, se había transformado en el primer juez de Somalia en ser citado a una Copa del Mundo por la FIFA. Sin embargo, el profesional fue deportado a Turquía después de que Estados Unidos le negara el ingreso al país.

Según la policía de fronteras estadounidense, el juez llegó al aeropuerto internacional de Miami proveniente de Estambul el pasado 6 de junio. Ahí, tras pasar por una inspección, se le denegó la entrada al país.

“Problemas relacionados con la verificación de sus antecedentes” fueron los motivos esgrimidos por la agencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La FIFA no quiso entrar en conflicto. “El árbitro designado Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni dirigir en el Mundial 2026 después de que se le niegue el ingreso a los Estados Unidos“, informó en un comunicado.