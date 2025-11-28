BLACK SALE $990
    El Deportivo

    El error de Emiliano Amor que provoca la apertura de la cuenta de Cobresal ante Colo Colo

    César Munder marcó a los 11 minutos del duelo en El Salvador.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Óscar Tello/Photosport OSACAR TELLO/PHOTOSPORT

    Cobresal y Colo Colo juegan en El Salvador por la fecha 29 de la Liga de Primera, en un duelo clave por la lucha para clasificarse a la Copa Sudamericana 2025. El encuentro comenzó parejo, pero un grave error provocó que se rompiera el cero en el norte.

    A los 11 minutos, Emiliano Amor intentó enviarle un pase de zurda al portero Fernando De Paul. Pero falló en su intención, se quedó corto y la pelota se la robó César Munder, quien se sacó con agilidad al meta del Cacique y definió con la pierna derecha, con el arco descubierto y el defensor argentino corriendo desesperadamente hacia la línea.

    Mientras los futbolistas del equipo de Gustavo Huerta festejaban, De Paul volvía lentamente hacia el arco y reprobaba lo sucedido. Fernando Ortiz, por su parte, miraba el piso, como buscando un consuelo.

